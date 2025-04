500 puestos de trabajo en vilo: Día clave de protesta en los peajes

Después de conocerse que 500 trabajadores de Caminos del Río Uruguay quedarían cesantes y no se les pagaría la indemnización, los obreros se pusieron en alerta y pronta lucha, bajo el respaldo y acompañamiento del gremio que los nuclea.

Este lunes, hacia el peaje de Zárate se trasladó un significativo número de operarios del corredor. Desde allí, el delegado del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), Sergio Dri, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "El reclamo es contundente hoy, porque a partir de mañana 8 de abril, cesaría la concesión de Caminos Río Uruguay, donde quedarían 500 trabajadores en la calle. De ellos, 200 trabajadores pertenecen a la provincia de Entre Ríos. A partir del 9 de abril, se haría cargo de la concesión Vialidad Nacional. Desde esa fecha, los usuarios de la ruta ya no van a tener el servicio que ofrecía Caminos Río Uruguay, como rescate mecánico, emergencia, seguridad vial. Esa es la situación que hoy estamos viviendo y que pronto se trasladará a todos quienes circulen por la ruta. Y la manifestación que hacemos, es porque el jueves pasado, la empresa informó al gremio en una reunión, que no iba a haber tampoco pago de indemnizaciones".

Desde horas tempranas, medios nacionales daban cuenta que Nación estaba movilizando a Gendarmería Nacional por este conflicto laboral, sobre lo cual el dirigente gremial sostuvo: "No sé por qué lo habrán hecho. Solamente planificamos una movilización de todo el personal de la empresa y algunos de alrededor de Zárate viajaron a acompañarnos. Pero el gremio nunca tuvo idea de cortar la ruta. Más bien, siempre nos expresamos trabando la barrera, liberando el tránsito, y así lo estamos haciendo desde el jueves. Estamos sin cobrar el peaje y la gente circulando normalmente, como corresponde. Estoy recién llegado, aún no he visto fuerzas federales, pero me parece que sería una locura que los hayan movilizado por nada".

Tras acciones sindicales, las esperanzas están en la justicia: "Hasta ahora se está esperando la resolución de la Jueza, que es la que tiene el Concurso Preventivo al que llamó Caminos Río Uruguay, tiene también la cuestión con el Estado. Aguardamos el fallo de ella, si le da más prórroga a Caminos, pero hasta el día de hoy no se ha arrimado nadie a informarnos de lo que está pasando o algún acuerdo", explicó Sergio Dri y enfatizó: "En realidad, lo que más preocupa es la fuente de trabajo, más que la indemnización. Algunos tenemos 33 años en la empresa, con la edad que tenemos va a ser muy difícil conseguir trabajo. La empresa informó al gremio que no tiene para pagar ni el 10% de las indemnizaciones de los trabajadores. Así que, quedaríamos sin trabajo y sin ingreso de un día para el otro; con pocas posibilidades de tener una oportunidad en el mundo laboral", reveló con preocupación y angustia.

Sergio Dri sostuvo que "esto viene de años. Cuando Caminos entra Concurso dice que tenían tarifa de $90 o $100, que no alcanzaba para pagar los sueldos y los gastos fijos que tenían justamente en el corredor. Es lo que aducen. Después con Javier Milei subió un poco la tarifa, pero bueno, ya la ruta era muy extensa; pero nosotros somos trabajadores, no podemos hacer nada sobre eso. Lamentablemente no somos los que recaudamos".

"No hay mucho para hacer, pero no vamos a bajar los brazos. Esto es seguir en la lucha, esperar también, porque todavía estamos a un día de terminar el contrato y la empresa no ha notificado a los trabajadores qué va a pasar a partir de mañana a la noche. El 9 seguiremos concurriendo al trabajo, sino es abandono. No hemos sido notificados de nada, ni de ninguna forma, por lo que el gremio sigue esperando la resolución judicial. No obstante, tratando de negociar cuando se llegue a la licitación, de que entremos los trabajadores entre los pliegos, para que seamos recuperados el día de mañana con una empresa nueva que venga. Solo queremos seguir trabajando", subrayó.