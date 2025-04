Un Puesto Caminero móvil se instalará permanente en el cruce de rutas 32 y 127

Estación Plus Crespo

La intersección de Ruta Nacional 127 y Ruta Provincial 32, es uno de los cruces que forma parte del mapa de zonas peligrosas o con mayor siniestralidad en Paraná Campaña. La pérdida de vidas en fuertes colisiones registradas en los últimos fines de semana, han incrementado la preocupación en vecinos de la zona, habituales usuarios de dicha trama vial y dirigentes de comunas aledañas.

Desde la Policía de Entre Ríos, se anunció que adoptarán una nueva modalidad de prevención, basada en la permanencia de efectivos en el lugar. El Jefe de la División Operaciones de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, Facundo Beltrame, anticipó a FM Estación Plus Crespo: "Los siniestros viales ocurridos son un tema que nos preocupa y nos ocupa. Si bien hay una cuestión de infraestructura vial que analizar, un cruce de rutas siempre reviste mayor peligrosidad, siendo necesario que esté bien señalizado, que esté en buenas condiciones la cinta asfáltica, las banquinas y un montón de factores que inciden a la hora de fortalecer la seguridad vial. Colisiones de esta naturaleza, como las que se han registrado, son indeseadas; y si bien veníamos implementando operativos en esa zona, avanzamos en la perspectiva que se tenía de no realizar un operativo móvil, sino implementar un puesto fijo, una presencia permanente. El objetivo es lograr una mayor concientización".

En cuanto a la inminente implementación, el funcionario indicó: "El sistema de control es netamente preventivo y a los efectos de reducir la siniestralidad en el lugar. Brindar recomendaciones, asesoramiento a los conductores, favorecer la precaución de eventuales transeúntes -porque es un sector de parada de colectivos-, y a través del contacto directo con los usuarios de la ruta, garantizar que circulen con todas las medidas de seguridad correspondiente. Se va a contar con una casilla de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, con 4 funcionarios afectados, que van a estar las 24 horas del día apostados en ese cruce. Es una casilla con todas las herramientas necesarias para la actividad y que cubre las necesidades del personal, por lo que siendo móvil, con su permanencia prácticamente cumple la funcionalidad de un Puesto Caminero".

Beltrame adelantó que "es por tiempo indeterminado y vamos a ir evaluando la incidencia, si logramos con esta medida reducir la cantidad de siniestros viales. Analizaremos el efecto que causa y dado que el comportamiento del tránsito es algo dinámico, estaremos trabajando en la cuestión, de manera integral con otras reparticiones provinciales". Asimismo, apelando a la experiencia de la incidencia de los uniformados presentes en otros Puestos del territorio entrerriano, comentó: "Donde están ubicados los Puestos Camineros, sin duda que por una cuestión social, adoptan medidas de prevención. En realidad no debería ser así. La finalidad de todas las campañas de concientización, es que uno siempre transite con todas las medidas de seguridad, y no que las cumpla sólo porque exista un Puesto Policial o en proximidad a ellos. Pero surgen estos efectos, y por ello se implementan los controles móviles. Obviamente no estamos en condiciones de instalar un Puesto en cada lugar, pero evaluamos las problemáticas, las características y demandas de cada zona, optando por la respuesta que consideramos más apropiada. Estamos intentando ahora darla en el cruce de las rutas 32 y 127, donde sobre todo ha habido pérdida de vidas humanas, lo cual amerita que hagamos un esfuerzo mayor y agotemos nuestras posibilidades, vayamos variando la estrategia".

La aludida intersección vial de Paraná Campaña tiene la particularidad de concentrar un elevado flujo vehicular, de diferentes portes. Al respecto, el Jefe de la División Operaciones Viales manifestó: "El tránsito en esa zona se ha incrementado, porque la cinta está en buenas condiciones y porque es una unión para el importante número de ciudadanos que ha ido a vacacionar a Brasil, o incluso gente que aún hoy, toma ese destino. Las horas de viaje, el cansancio, todo es un combo que en ocasiones termina ocasionando colisiones. Los siniestros que tenemos registrados ahí, son mayormente en horarios diurnos, con la visibilidad normal; por eso consideramos que desde nuestro lugar podemos intentar prevenirlos con esta estrategia. Vamos a ver cómo responde la gente a este tipo de operativos, con presencia permanente".

La siniestralidad del cruce, en números

Desde el 2019 a la fecha, se llevan contabilizados 14 siniestros viales, exactamente en el cruce de Rutas 32 y 127; existiendo algunos más en las inmediaciones, distantes a algunos kilómetros. Las estadísticas oficiales -a las que tuvo acceso FM Estación Plus Crespo- reflejan en ese período de tiempo y puntualmente en esa intersección de rutas, un total de 22 personas lesionadas y 3 personas fallecidas en accidentes de tránsito. En dichos sucesos, han participado 8 camiones, 1 utilitario, 5 camionetas, 13 automóviles y 1 ómnibus.

Durante los años 2019 y 2020, los impactos estuvieron reducidos a su mínima expresión; mientras que el calendario más reciente muestra un crecimiento en cantidad y fatalidad.