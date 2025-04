Un celular sin pantalla: el ambicioso proyecto que podría revolucionar la IA

Sam Altman, líder de OpenAI, y Jony Ive, exdiseñador estrella de Apple, están detrás de un innovador dispositivo de inteligencia artificial: un móvil sin pantalla. Según The Information, OpenAI estaría negociando la compra de io Products, la startup formada por ambos visionarios, para acelerar el desarrollo de este y otros aparatos de hardware con IA. Este celular sin pantalla, aún en fase conceptual, podría redefinir cómo interactuamos con la tecnología, alejándose del modelo tradicional de los smartphones.

OpenAI cerca de adquirir io Products por más de 500 millones de dólares

Las conversaciones entre OpenAI y io Products comenzaron hace pocas semanas, apunta el medio especializado. De concretarse la adquisición, valorada en más de 500 millones de dólares, OpenAI no solo se haría con la tecnología de este dispositivo sin pantalla y otros proyectos de io Products, sino también con su talentoso equipo de ingenieros. Sin embargo, aún no hay certeza de que las negociaciones lleguen a buen puerto, y podría optarse por una alianza estratégica en lugar de una compra total.

Un equipo de élite liderado por excolaboradores de Apple

El proyecto de io Products cuenta con figuras clave del pasado de Apple. Entre ellas destacan Evans Hankey, quien sucedió a Ive como jefe de diseño industrial hasta 2022, y Tang Tan, exvicepresidente de diseño de productos como el iPhone y el Apple Watch. Este equipo, bajo la dirección creativa de Jony Ive, busca crear dispositivos que, según palabras de Ive en 2024, sean “socialmente menos disruptivos que el iPhone”, con el móvil sin pantalla como una de sus apuestas más intrigantes.

Orígenes y evolución del proyecto: de LoveFrom a io Products

Los rumores sobre esta colaboración entre Ive y Altman surgieron en 2023, cuando se especuló con la idea de un “iPhone de la IA”. Inicialmente, se pensó que el desarrollo ocurriría dentro de LoveFrom, la firma de diseño de Ive, pero finalmente se creó io Products como una entidad independiente. En septiembre de 2024, Ive confirmó oficialmente su trabajo conjunto con Altman, enfocándose en hardware innovador, aunque Altman aclaró que no buscan competir con los smartphones tradicionales.

Un móvil sin pantalla y más: los planes de io Products

Además del celular sin pantalla, io Products estaría explorando otros dispositivos para el hogar conectado, según The Information. Aunque los detalles son escasos, la visión de Altman y Ive parece apuntar a integrar la IA de manera novedosa en nuestra vida cotidiana. Altman, en declaraciones previas, admitió que aún no tienen claro el formato exacto: “Sé que hay algo genial por hacer, pero todavía no sé qué es”.

Una transacción peculiar con Altman en ambos lados

Un aspecto curioso es que Sam Altman, como CEO de OpenAI y cofundador de io Products, estaría involucrado en ambos lados de la posible compra. Este tipo de operación, aunque poco común, no es inédita en el mundo empresarial. Queda por verse cómo se gestionará esta dualidad y si la adquisición se materializará, impulsando el desarrollo del móvil sin pantalla y otros proyectos.

Antecedentes y expectativas: ¿el próximo gran salto tecnológico?

Desde 2023, el proyecto ha generado expectativas, con rumores de una inversión de hasta 1.000 millones de dólares por parte de Softbank que no se concretaron. Lo que está claro es que el celular sin pantalla y las demás iniciativas de io Products podrían marcar un antes y un después en la era de la inteligencia artificial, dependiendo de cómo OpenAI decida avanzar tras estas negociaciones.

Cadena 3