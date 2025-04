Alerta en Bariloche por invasión de jabalíes: dicen que es imposible eliminarlos

El subsecretario de Planeamiento, Alfredo Allen, dijo que estos animales no son nativos y que la legislación no permite su caza en zonas urbanas.

Bariloche se enfrenta a una invasión de jabalíes, una especie invasora que comenzó a ocupar terrenos cercanos a la ciudad. El subsecretario de Planeamiento, Alfredo Allen, explicó que estos animales no son nativos de la región y que estuvieron presentes desde principios del siglo XX.

"Es una especie invasiva, no es nativo de toda la Argentina, ni de toda América", señaló Allen. Los jabalíes, que fueron introducidos en la Patagonia para la caza mayor, han proliferado hasta convertirse en un problema en Bariloche, donde se han acercado a áreas urbanas como la cancha de golf del hotel Llao Llao.

"Erradicarlo es imposible, ya llegó para quedarse", afirmó el funcionario, quien destaca que el control es la única opción viable. La caza controlada en el ejido municipal es difícil, ya que la legislación no permite la caza en áreas urbanas.

Allen mencionó en diálogo con Cadena 3 que se está en contacto con la Secretaría de Fauna de la Provincia para desarrollar un método de control. "Estamos viendo la forma de hacer el control de la especie", indica.

También se advirtió sobre los peligros que representan estos animales. "Son peligrosos, son salvajes y no están acostumbrados a la presencia del humano", comentó. Por ello, es esencial que la población sepa cómo actuar al encontrarse con un jabalí.

"No asustarse, no correr, no enfrentarlo, ni arrinconarlo", aconsejó Allen. La clave es mantener la calma y permitir que el animal se aleje sin sentirse amenazado.

En la provincia de Río Negro, la caza de jabalíes es legal, pero no dentro del ejido municipal. "Imagínate que haya cazadores a los tiros dando vueltas por Bariloche, es imposible", dijo Allen, quien propuso el uso de jaulas trampa como una alternativa para el control de la población.

Las autoridades buscan soluciones para manejar esta invasión que afecta tanto a la fauna local como a la comunidad de Bariloche.