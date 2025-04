Rina Zampolini: "Afectivo y espontáneo, el Santo Papa nos dio unas palabras que nos llenaron el alma para siempre"

Para la familia de Rina Zampolini y Marcelo Wachtmeister, el Papa Francisco es protagonista de una vivencia que atesoran. Junto a sus hijos, tuvieron la oportunidad de saludar a Jorge Bergoglio, a poco de haber comenzado su Papado, en plena Plaza San Pedro.

"Este lunes, cuando me mandaron de Italia la noticia de la muerte del Santo Papa, me puse muy triste, conmovida; porque lo conocí y es una persona muy agradable, muy simpática. Medio que se me cayeron las lágrimas al enterarme, porque no podía dejar de pensar que lo ví personalmente y ahora partió al cielo. Fue un momento muy fuerte haber estado frente a él, muy hermoso", relató Rina de Wachtmeister a FM Estación Plus Crespo.

La inolvidable experiencia se remonta al primer tiempo de Francisco como Sumo Pontífice. Recordando las circunstancias, Rina contó: "Tuvimos la suerte de estar bien adelante. Cuando nos toca poder saludarlo, le dije en italiano 'tengo mis cuatro hijos acá, de Argentina. Tenemos 50 años de casados'. Entonces el Papa miró a mis hijos y les dijo 'tomen el ejemplo de sus padres. Los veo que están muy bien, muy unidos. Ese es el camino'. Y recibir esa frase, en ese momento, fue algo que no tiene explicación para dimensionar lo que significó, lo que nos llegó emocionalmente".

Analizando lo sucedido, la señora define ese encuentro como la gran coronación de un momento súper especial para la familia: "Habíamos ido a Italia con dos de mis hijos, Leandro y Maximiliano, porque eran los que faltaban que conocieran mi tierra natal. Fuimos a lo de mis parientes, para que conozcan mi lugar de nacimiento, dónde yo vivía antes de venir a Argentina. Pasaron unos 10 días y justo antes de ir a Roma -en el día del cumpleaños de Marcelo-, él me llama y me da la sorpresa de llegar con mis hijas Viviana y Lorena. Fue muy fuerte, no sé cómo no me infarté. Poder ir la familia completa y justo poder estar con el Santo Papa, fue realmente una bendición de Dios. Nos recibió, hablaba todo en castellano, conocidos todo el Vaticano".

"La Plaza San Pedro era imposible de transitar", recuerda Rina, reafirmando el poder de convocatoria y liderazgo natural que concentraba el Papa Francisco. "Seguramente me faltan palabras para poder explicarlo bien, sobre todo por las sensaciones que a uno lo atraviesan y porque lo que se da cuenta que significan esos gestos y esas palabras, con el correr de los años. Trajimos Rosarios bendecidos, fotos, pero lo más importante son los recuerdos. Viviana estuvo todo el tiempo muy emocionada. Tanto ella como mi otra hija Lorena, que estaba en Córdoba, llevaron fotos de sus familias. Poderlo vivir todos juntos fue algo único. Una situación tan fuerte, tan hermosa, tan lindo poder tener ese contacto, muy acogedor, fue tan afectivo. Lo mirábamos y no podíamos creer estar delante del Santo Papa, el representante de Dios".

"Un recuerdo y mensaje imborrable", comentó la mujer, denotando emotividad por aquellas palabras y ese fuerte mensaje hacia su familia; un consejo del Papa Francisco que los sigue acompañando hace tantos años. "El 4 de mayo vamos a celebrar 62 años de casados", dijo feliz y agregó: "Nací en Italia, me vine a Argentina a los 13 años y a los 23, me casé. Formamos una familia con cuatro hijos, uno mejor que otro, como decimos los padres. Crespo ha sido un lugar maravilloso para vivir. Más que agradecida a la vida, de poder haber vuelto en esa oportunidad a Italia y con todos ellos, estar ante la presencia del Santo Padre".