Antes de morir, el Papa donó sus últimos 200.000 euros: ¿a quiénes eligió?

Antes de su fallecimiento el pasado lunes, el papa Francisco hizo una donación personal a favor de los presos, entregando así “sus últimas posesiones”, según afirmó este miércoles el obispo Benoni Ambarus, responsable de la oficina de pastoral carcelaria y de asuntos caritativos en Roma.

“Les donó 200.000 euros de su cuenta personal”, declaró Ambarus a medios italianos.

Detalló que el dinero fue destinado a una fábrica de pasta ubicada en el centro penitenciario para menores de Casal del Marmo, en Roma.

“Le comenté que teníamos una hipoteca considerable sobre esta fábrica y que, si lográbamos saldarla, podríamos reducir el precio de la pasta, vender más y emplear a más jóvenes”, explicó.

“Él me contestó: ‘Casi no me queda dinero, pero todavía tengo algo en mi cuenta’. Y me entregó 200.000 euros”, relató Ambarus, quien también subrayó el constante compromiso del papa Francisco en defensa de los presos.

Ambarus recordó además la reciente visita del pontífice a la prisión de Regina Coeli, en Roma, el pasado jueves con motivo del Jueves Santo, apenas cuatro días antes de su muerte, donde “gritó al mundo, con toda su fuerza, la necesidad de atender a los reclusos”.

Ámbito