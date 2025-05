Fernando Huck hizo propuestas al Centro Comercial, para que acompañe nuevas gestiones del “Paseo Turístico Comercial Temático"

La inauguración del “Paseo Turístico Comercial Temático" llevada a cabo en octubre pasado, por el gobernador Rogelio Frigerio, fue sólo el comienzo de un ambicioso proyecto que busca plasmarse en el Distrito Comercial Norte, creado en el último invierno. Las características de la expansión planificada fue expuesta a quienes se desempeñan en el ámbito legislativo y ejecutivo local, habida cuenta de la adecuación y aprobaciones que requieren su implementación.

Mientras tanto, el Centro Comercial ha hecho pública sus discrepancias respecto de las primeras decisiones municipales vinculadas a este sector de la ciudad, como ser los beneficios impositivos; además de oponerse a la posibilidad de que se instalen grandes superficies comerciales en la ciudad, por fuera de las exigencias provinciales, como podría ocurrir si se concreta la intención de derogar una Ordenanza.

Propuestas en busca de acercamiento

Las posiciones son encontradas por estos días, aunque se mantiene un diálogo entre todas las partes, para encontrar algún consenso. El desarrollador inmobiliario Fernando Huck, hizo nuevas propuestas al Centro Comercial, para que acompañe las nuevas gestiones del Paseo Turístico Comercial Temático. En tal sentido, hizo saber a FM Estación Plus Crespo: "En la reunión del Centro Comercial, propuse que trabajemos juntos para beneficiar a todos los comercios de Crespo. Por eso ofrecí, colocar en una pared del CCCA (Centro Comercial a Cielo Abierto), los nombres, direcciones y los rubros de los aproximadamente 600 negocios que se dijo funcionan en la ciudad, para que los posibles futuros turistas, conozcan qué productos y servicios ofrecen y dónde".

Asimismo, añadió una variante que no llegó a manifestar en la reunión mantenida días atrás, y sobre la que explicó: "Es la posibilidad de que el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo, pueda instalar una oficina informativa en el CCCA, para explicar a los turistas todo lo que se puede comprar en los negocios de la ciudad".

Sin perjuicio de ello, Huck aclaró que "nuestro proyecto propone, que cualquier comercio local, pueda radicar un 'Punto de Venta' en el predio temático, lo que seguramente va a contribuir al desarrollo armónico social y económico de todos los comercios, industrias, agropecuarios y servicios de Crespo".

"La Industria del Turismo" cortaría sus cintas en el 2026

El empresario comunicó que el innovador proyecto temático -tipo castillo- llamado “Paseo Turístico Comercial Temático”, no está alcanzando su máxima expresión, por impulsos pendientes desde la administración pública local y para lo cual interesa el acompañamiento de la comunidad, en particular, el sector comercial crespense. En tal sentido, hizo saber: "Como conté en la reunión, desde octubre de 2024 el proyecto del CCCA está paralizado, debido a que no pudimos colaborar en la redacción de las 2 ordenanzas aprobadas, que no contemplan todas las condiciones necesarias, para que nuestra empresa pueda construir e inaugurar en un breve término todo el proyecto. Si dichas condiciones son consideradas, podríamos estar inaugurando en 2026 'La Industria del Turismo', que marcaría un antes y un después en la vida social y económica de Crespo".

Advertencia

"Caso contrario, lamentablemente tendremos que dar de baja nuestra propuesta. Con esto, la comunidad de Crespo y sus actividades económicas sectoriales, perderían la posibilidad de tener ingentes ingresos adicionales cada año. Es decir, todo quedaría en un proyecto que no fue apoyado", afirmó.

A modo de reflexión, Huck esbozó: "Hoy no existe ningún proyecto que busque lograr que cientos de miles de nuevos turistas, anualmente vengan a conocer y comprar en Crespo. Dije en la reunión, que a pesar que cada día la situación económica está empeorando, si el municipio nos permite trabajar como lo propusimos y no hay muchas oposiciones, prometemos trabajar incansablemente para lograr que Crespo sea una importante ciudad turística a nivel nacional e internacional, lo que va a crear muchos nuevos empleos y va a beneficiar a todos los sectores. Caso contrario, tendremos que anunciar la cancelación del proyecto, con lo que entendemos se va a perjudicar a quienes estén buscando un empleo y a quienes necesiten vender más sus productos o sus servicios".

En esa misma línea de pensamiento, ratificó: "Si hay confianza en que vamos a cumplir con nuestra promesa de construir algo nuevo, útil, muy bonito y temático para atraer a muchos turistas que hoy no vienen a Crespo, estamos todavía dispuestos de seguir adelante y seguramente vamos a ver en el futuro a muchos turistas recorrer y comprar en todos los negocios de Crespo".

Beneficios impositivos, grandes superficies y la teoría del "derrame"

Fernando Huck rechazó que la intención de derogar la ordenanza que adhiere a la Ley Provincial 9393 esté vinculada al Paseo Turístico Comercial Temático y al respecto, aclaró: "Que en el Centro Comercial a Cielo Abierto podrían instalarse grandes empresas, con superficies mayores a 500 m2 cubiertos, que perjudicaría a los comerciantes locales, no es así. En todos los planos que presentamos en el municipio, hay solo módulos de 400 m2 y tres galerías con pequeños salones, que van desde los 23 m2 a los 135 m2".

También defendió los beneficios impositivos establecidos por ordenanza, para aquellos que se radican en ese predio: "En la reunión expliqué, que la mayoría de los comerciantes que quieren instalarse en Crespo, quieren hacerlo en el centro de la ciudad, que es donde están instalados el 80% de los negocios y circula el 80% de los compradores. Esto siempre fue así, porque eso es mucho más rentable, que construir o instalarse en la periferia de Crespo, a casi 4 km. de distancia del microcentro, donde hoy no hay nada comercial. También expliqué, que nuestro objetivo no era crear un centro comercial que compita con los demás negocios, sino que los beneficie con algo que hoy no existe. Propusimos construir un fenomenal atractivo turístico temático, que pueda lograr que viajen y entren a Crespo cada año, cientos de miles de nuevos turistas nacionales e internacionales, además de captar diariamente un importante porcentaje de los 7.500 automovilistas que pasan al frente por la Ruta Nacional N° 12. Quienes entren al 'Paseo Turístico Comercial Temático', seguramente no sólo lo van a hacer para comprar algo ahí e irse luego, sino que un gran porcentaje va a querer conocer Crespo, lo que los va a lleva a comprar todo lo demás que nuestra ciudad y sus comercios tienen para ofrecer. La tasa más representativa que aproximadamente el 90% de los comercios de Crespo pagan, está entre un 0,5% a un 1,2% por la Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad. Suponemos que ese porcentaje lo van a recuperar y superar ampliamente quienes no estén en el CCCA, por el 'derrame' de los beneficios que estos turistas pueden llegar a aportar el día de mañana a Crespo".