El padre Rubén Schmidt reflexionó sobre la elección del nuevo Papa León XIV y el rol del pontífice

Estación Plus Crespo

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Schmidt reconoció "Creo que ha sido una sorpresa para muchos", expresó Schmidt, al referirse al cardenal estadounidense nacionalizado peruano, Robert Prevost, quien fue elegido como nuevo pontífice. "No era de los más mencionados, no tenía una hinchada numerosa, pero fue él quien fue elegido, y ahora se convierte en León XIV", explicó.

El sacerdote recordó que antes de él existieron trece Papas con el nombre de León, entre ellos figuras históricas como León I, el Magno, quien fue clave en frenar la invasión de los hunos en el siglo V, y León XIII, recordado por sentar las bases de la doctrina social de la Iglesia con su célebre encíclica Rerum Novarum. En ese marco, destacó que el nuevo Papa podría estar inspirado por este último, sobre todo por su compromiso con las cuestiones sociales. "En su presentación ya habló de paz, entendimiento, tender puentes y no barreras. Todo eso forma parte de la preocupación social de la Iglesia", afirmó Schmidt.

Consultado sobre el significado de que un Papa elija un nombre como “León”, el sacerdote reflexionó que esa decisión suele estar relacionada con el deseo de continuar una línea de pensamiento o acción de papados anteriores. “Habrá que ver a cuál de los Leones hace referencia. Si es a León XIII, podríamos esperar una fuerte atención a lo social”, señaló.

Ante la pregunta sobre la posible continuidad con las reformas de Francisco, el sacerdote fue enfático: "El Papa no es sucesor del anterior en el sentido político. No es un presidente que viene a hacer reformas. Viene a confirmarnos en la fe. Esa es su verdadera misión".

En ese sentido, Schmidt advirtió sobre una mirada errónea que a veces se instala en los medios de comunicación: “El periodismo muchas veces no entiende el papel del Papa. No está para cambiar la fe. Si lo hiciera, significaría que Dios nos tuvo engañados durante siglos. Eso es imposible”.

Subrayó que la Iglesia puede modificar aspectos disciplinares, como la lengua en que se celebra la misa, pero no puede alterar la esencia del mensaje de Cristo. “La verdad es siempre la misma. El blanco sigue siendo blanco. El negro sigue siendo negro”, recalcó.

También apeló a la memoria de los Evangelios, donde Jesús llama a la conversión y no a la condescendencia. “Jesús trataba con ternura, pero exigía conversión. A la mujer pecadora le dijo: ‘Vete y no peques más’. Al buen ladrón, lo perdona por su arrepentimiento. Zaqueo se encuentra con Él y cambia de vida. Esa es la misión de la Iglesia”, sostuvo.

Finalmente, el sacerdote instó a los fieles a acompañar espiritualmente al nuevo pontífice: “Hay que rezar mucho por el Papa León XIV. Para que él pueda cumplir bien su misión, para que se salve, y para que nos confirme en la fe y nos guíe hacia la unidad que Cristo quiere para su rebaño”.