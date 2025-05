Unión de Crespo y Unión Agrarios igualaron en un vibrante encuentro

En el marco de la octava fecha del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión de Crespo y Unión Agrarios de Cerrito empataron este domingo en un duelo muy parejo que se disputó en el estadio del equipo crespense. El resultado final fue 1 a 1, reflejando la paridad que mostró el desarrollo del encuentro entre dos de los equipos protagonistas del certamen.

Por su parte, Cultural de Crespo sumó tres puntos importantes al vencer como visitante a Viale FBC por 1 a 0.

En otro de los compromisos, Sarmiento de Crespo logró su primer triunfo en el torneo al ganar de visitante al Deportivo Tabossi por 2 a 1.

Resultados Zona Sur

Resultados Zona Norte

Independiente FBC 4 vs. Deportivo Bovril 0

Sauce de Luna 1 vs. Atlético Hernandarias 1

Atlético Litoral 2 vs. Asociación Social Diego Maradona 0

Deportivo Tuyango 0 vs. Atlético María Grande 1

Juventud Sarmiento 0 vs. Atlético Hasenkamp 1

Posiciones:

PRÓXIMA FECHA (9ª y última de la fase clasificatoria)

ZONA SUR

Cultural de Crespo vs. Unión de Crespo

Arsenal de Viale vs. Unión de Viale

Seguí FBC vs. Deportivo Tabossi

Unión Agrarios Cerrito vs. Cañadita Central de Seguí

Sarmiento de Crespo vs. Viale FBC

ZONA NORTE

Atlético Hernandarias vs. Independiente FBC de Hernandarias

Deportivo Bovril vs. Litoral de María Grande

Atl. María Grande vs. Club Sauce de Luna

Asoc. Diego Maradona de María Grande vs. Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Atlético Hasenkamp vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas