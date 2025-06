Paraná Campaña: confirmados los cuartos de final en la Copa “Gurises”

El próximo sábado 28 de junio, se disputarán los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa “Gurises de Paraná Campaña”. Serán 3 escenarios en los que se definirán los clasificados a semifinales en las 3 categorías formativas.

Programación

Estadio “Mundialista 25 de Agosto” (Unión de Crespo)

10 hs: Cultural Blanco - Arsenal Verde (Sub 13)

11 hs: Sarmiento Rojo/Blanco - Unión Blanco (Sub 13)

12 hs: Sarmiento Blanco - Cultural Blanco (Sub 11)

13 hs: Unión Blanco - Viale FBC (Sub 11)

14 hs: Viale FBC - Cultural Blanco (Sub 15)

15 hs. Unión Blanco - Arsenal Blanco (Sub 15)

Estadio “Beto Main” (Litoral de María Grande)

13 hs: Atl. Hasenkamp - Litoral (Sub 13)

14.05 hs: Litoral - Unión FC (Sub 11)

15 hs: Litoral - Atl. María Grande (Sub 15)

Estadio “Conrado Schamle” (Atlético María Grande)

13 hs: Atl. María Grande - Dep. Bóvril (Sub 13)

14.05 hs: Dep. Bóvril - Atl. María Grande (Sub 11)

15 hs: Atl. Hasenkamp - Independiente FBC (Sub 15)