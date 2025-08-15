Paraná Campaña: la agenda de partidos para el fin de semana

Te puede interesar

River y Libertad no pasaron del empate en Paraguay por Copa Libertadores y todo se definirá en el Monumental Deportes 14 de agosto de 2025 River y Libertad igualaron este jueves sin goles en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Tigo La Huerta de la ciudad de Asunción.

Herbel: “Se nos escapó por errores, pero jugamos bien contra el campeón” Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 14 de agosto de 2025 Unión de Crespo no pudo comenzar con triunfo su participación en el nuevo torneo de la Asociación Paranaense de Básquetbol, al caer como local ante Ciclista, vigente campeón de la competencia. Tomás Herbel valoró el rendimiento pese a la derrota ante Ciclista

Básquetbol: derrota de Unión en el debut Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 14 de agosto de 2025 Por el primer episodio del Torneo Clausura de la APB, Unión cayó ante Ciclista por 76-69.

Paraná Campaña: nuevo episodio para los más chicos Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 14 de agosto de 2025 Durante el sábado 9 de agosto, se desarrolló el segundo capítulo del Torneo Clausura para las categorías formativas.