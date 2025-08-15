Plus en Vivo

Paraná Campaña: la agenda de partidos para el fin de semana

Este sábado y domingo se viene el tercer episodio del fútbol chacarero en todas las categorías de ambas ramas.

Deportes15 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Este fin de semana habrá acción para diversos planteles de fútbol en distintas categorías en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de los encuentros. 

Sábado 16 de agosto

Categorías Formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15)

Zona 1
Cultural Celeste - Cultural Blanco
Unión Verde vs. Arsenal Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Seguí FBC - Cañadita
Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Arsenal Blanco - Viale FBC
Atl. María Grande - Unión de Viale
Libre: Litoral

Zona 4
Juv. Sarmiento - Atl. Hasenkamp
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Dep. Bovril - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión Agrarios
Libre: Unión FC

Primera división femenina

Zona 1
Seguí FBC - Cañadita
Sarmiento - Dep. Tabossi
Libre: Unión

Zona 2
Arsenal - Viale FBC
Atl. María Grande - Unión de Viale
Libre: Litoral

Zona 3
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4
Dep. Bovril - Juv. Unida
Sauce - Unión Agrarios
Libre: Unión FC

Domingo 17 de agosto

Categorías mayores (Primera División, Sub 20 y Sub 17)

Zona Sur
Sarmiento - Arsenal
Dep. Tabossi - Unión
Unión de Viale - Viale FBC
Seguí FBC - Cañadita
Libre: Cultural

Zona Norte
Independiente FBC - Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Atl. María Grande
Litoral - Dep. Tuyango
Asoc. Diego Maradona - Atl. Hernandarias 
Libre: Unión Agrarios

