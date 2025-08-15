Paraná Campaña: la agenda de partidos para el fin de semana

Estación Plus CrespoCrespo14 de agosto de 2025
Habiéndose pasado la presentación normativa a comisión del Concejo Deliberante, el intendente Marcelo Cerutti recibió a dirigentes de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), que nuclea al SUOYEM Crespo. El secretario general, Mario Barberán, analizó el encuentro.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales14 de agosto de 2025
Un hombre de Viale sufrió lesiones tras una presunta pelea en su vivienda. El damnificado y testigos señalaron a una mujer como autora de la agresión, ocurrida luego de una discusión. La Policía descartó que se tratara de un robo.
Estación Plus CrespoCrespo14 de agosto de 2025
La joven crespense partirá hacia Bélgica para participar del "Peace Programme", una experiencia intercultural de tres meses.