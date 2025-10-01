Básquetbol: Unión perdió de local ante Sionista

En el comienzo de la octava fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de la disciplina para la primera división masculina, Unión recibió a Sionista. El elenco visitante se llevó el triunfo por 90-71.

Los capitalinos se llevaron el primer parcial por 24-19 y esa tendencia de puntos se iba a mantener hasta el segundo cuarto, en el que Sionista bajó su eficacia en el goleo (siendo su peor rendimiento en el partido) y Unión ganó 17-16, pero seguía abajo en el marcador al irse al descanso largo (40-36).

Los últimos dos parciales tuvieron como protagonista al conjunto paranaense, que sin atenuantes marcó diferencias con respecto a Unión. El tercero fue ganado por Sionista 25-19, pero la mayor diferencia la sacó al final ganando por 25-16, ganando el partido por 19 puntos.

Formaciones

Unión (71): Santiago Gelroth, Martín Porrchneg, Francisco Folmer (14), Juan Saluzzio (1), Tomás Herbel (10), Rodrigo Gieco (10), Juan Pablo Folmer (15), Alan Hainze (2), Juan Manuel Copetti (2), Alan Cardozo (6), Manuel Robles (11). DT: Marco Percara.

Sionista (90): Leandro García, Pablo Veiga (12), Nicolás Guaita (14), Eduard Montaña (7), Nicolás Lencina (2), Uriel Lejtman (20), Lucas Chaves, Tiago Levy (14), Arik Levin (17), Eran Rosenzvaig, Adolfo Rau y Luciano Santana. DT: Santiago Vesco.

Otros resultados

Recreativo 71-53 Estudiantes

Ciclista 57-43 San Martín

Paracao 83-73 Patronato

Quique Echagüe (miércoles 1 de octubre 21.30 hs.)

Rowing Talleres (miércoles 1 de octubre 21.30 hs.)

Posiciones

Sionista 15

Recreativo 14

Estudiantes 14

Ciclista 11

Olimpia 11

Unión 11

Paracao 10

Quique 9

Rowing 9

Patronato 9

Talleres 8

Echagüe 7

San Martín 7

Próxima fecha (9°)

Patronato - Olimpia

Ciclista - Estudiantes

Sionista - Recreativo

Quique - Paracao

San Martín - Talleres

Rowing - Echagüe

Libre: Unión