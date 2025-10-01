Plus en Vivo

Básquetbol: Unión perdió de local ante Sionista

Por el octavo episodio del certamen asociativo, el elenco crespense cayó frente a los capitalinos por 90-71.

Deportes01 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

En el comienzo de la octava fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de la disciplina para la primera división masculina, Unión recibió a Sionista. El elenco visitante se llevó el triunfo por 90-71. 

Los capitalinos se llevaron el primer parcial por 24-19 y esa tendencia de puntos se iba a mantener hasta el segundo cuarto, en el que Sionista bajó su eficacia en el goleo (siendo su peor rendimiento en el partido) y Unión ganó 17-16, pero seguía abajo en el marcador al irse al descanso largo (40-36). 

Los últimos dos parciales tuvieron como protagonista al conjunto paranaense, que sin atenuantes marcó diferencias con respecto a Unión. El tercero fue ganado por Sionista 25-19, pero la mayor diferencia la sacó al final ganando por 25-16, ganando el partido por 19 puntos. 

Formaciones

Unión (71): Santiago Gelroth, Martín Porrchneg, Francisco Folmer (14), Juan Saluzzio (1), Tomás Herbel (10), Rodrigo Gieco (10), Juan Pablo Folmer (15), Alan Hainze (2), Juan Manuel Copetti (2), Alan Cardozo (6), Manuel Robles (11). DT: Marco Percara. 

Sionista (90): Leandro García, Pablo Veiga (12), Nicolás Guaita (14), Eduard Montaña (7), Nicolás Lencina (2), Uriel Lejtman (20), Lucas Chaves, Tiago Levy (14), Arik Levin (17), Eran Rosenzvaig, Adolfo Rau y Luciano Santana. DT: Santiago Vesco. 

Otros resultados

Recreativo 71-53 Estudiantes
Ciclista 57-43 San Martín
Paracao 83-73 Patronato
Quique  Echagüe (miércoles 1 de octubre 21.30 hs.) 
Rowing  Talleres (miércoles 1 de octubre 21.30 hs.)

Posiciones

Sionista 15
Recreativo 14
Estudiantes 14
Ciclista 11
Olimpia 11
Unión 11
Paracao 10
Quique 9
Rowing 9
Patronato 9
Talleres 8
Echagüe 7
San Martín 7

Próxima fecha (9°)

Patronato - Olimpia
Ciclista - Estudiantes
Sionista - Recreativo
Quique - Paracao
San Martín - Talleres
Rowing - Echagüe
Libre: Unión

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo