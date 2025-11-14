Mundial Sub 17: Argentina perdió por penales ante México y quedó afuera

Paraná Campaña: cronograma para las finales en las categorías mayores
Con cuatro planteles crespenses dentro de los seis finalistas, se disputarán este fin de semana los partidos de ida.
El equipo de Placente, que avanzó como la mejor selección de la fase de grupos, cayó ante México por penales en los 16avos de final del certamen juvenil.Deportes14 de noviembre de 2025
La Selección argentina cayó 5 a 4 por penales ante México tras haber igualado 2 a 2 en los 90' y quedó eliminada del Mundial Sub 17 que se juega en Qatar.
A los 9' del primer tiempo Ramiro Tulián puso el 1 a 0 para los dirigidos por Diego Placente quienes merecieron una diferencia mayor al cierre de los primeros 45'. Sin embargo, el comienzo del complemento fue desconcertante para el conjunto albiceleste y México dio vuelta el marcador con goles de Luis Gamboa al minuto y a los 13', éste último después de que el árbitro haya revisado la jugada por una presunta posición adelantada.
Recién a los 41' de la segunda parte llegó el 2 a 2 para Argentina y lo marcó Fernando Closter, quien ingresó desde el banco.
La igualdad llevó la definición a los penales donde el arquero López detuvo el primer penal ejecutado por Gastón Bouhier, Pineda puso arriba al Tri, Gómez Matar igualó para Argentina, Mansilla hizo el segundo de México, Closter marcó el 2 a 2 como en los 90', Hernández estableció el 3 a 2, el capitán argentino Matías Satas hizo el 3 a 3, López puso match point a México, Jainikosky puso las cosas 4 a 4 y el propio arquero Santiago López convirtió el penal decisivo.
Esta eliminación de la Argentina cae como un balde de agua fría, ya que los dirigidos por Placente habían sido el mejor primero en la fase de grupos, mientras que México había avanzado por la ventana tras terminar como el octavo mejor tercero.
Tras sorprender a Argentina, México jugará en octavos de final del Mundial Sub 17 con Portugal que eliminó este viernes a Bélgica 2 a 1.
Otros clasificados a octavos fueron Mali y Francia, vencedores de Zambia (3-1) y Colombia (2-0), respectivamente.
Con cuatro planteles crespenses dentro de los seis finalistas, se disputarán este fin de semana los partidos de ida.
Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.
La Escuela Municipal de Crespo participó en la Copa Argentina de Clubes, que se jugó en Chapadmalal (Buenos Aires), del 6 al 11 de noviembre, bajo la fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).
La Liga Profesional dio a conocer los días, horarios y árbitros de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, la última antes de los playoffs
César Navoni, el entrenador del “Decano” valoró el rendimiento de su plantel y el crecimiento de las divisiones formativas, tras la eliminación en semifinales del Torneo Oficial de Paraná Campaña ante Unión de Crespo.
Tras la polémica por la ausencia de la terna arbitral en el encuentro de semifinales entre Unión y Echagüe, ahora cambió el rival del plantel crespense y será Talleres, al que le quitaron puntos por mala inclusión de una jugadora.
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.
Un hombre y un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Crespo.
Eduardo Osuna, rector de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", destacó el nivel de aprendizaje del alumnado e invitó a la comunidad a colaborar con el proyecto que busca reunir fondos para adquirir tecnología. Además, la jornada cierra con una gran Peña Familiar.
La Municipalidad de Crespo lleva adelante tareas de extracción y reemplazo de árboles de gran tamaño que por su estado y antigüedad presentan peligro para la sociedad y la seguridad vial, producto del deterioro externo o interno.
La medida trascendió de reuniones privadas entre funcionarios del equipo económico y empresarios, reveladas este jueves.