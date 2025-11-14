Plus en Vivo

Mundial Sub 17: Argentina perdió por penales ante México y quedó afuera

El equipo de Placente, que avanzó como la mejor selección de la fase de grupos, cayó ante México por penales en los 16avos de final del certamen juvenil.

14 de noviembre de 2025
La Selección argentina cayó 5 a 4 por penales ante México tras haber igualado 2 a 2 en los 90' y quedó eliminada del Mundial Sub 17 que se juega en Qatar.

A los 9' del primer tiempo Ramiro Tulián puso el 1 a 0 para los dirigidos por Diego Placente quienes merecieron una diferencia mayor al cierre de los primeros 45'. Sin embargo, el comienzo del complemento fue desconcertante para el conjunto albiceleste y México dio vuelta el marcador con goles de Luis Gamboa al minuto y a los 13', éste último después de que el árbitro haya revisado la jugada por una presunta posición adelantada.

Recién a los 41' de la segunda parte llegó el 2 a 2 para Argentina y lo marcó Fernando Closter, quien ingresó desde el banco.

La igualdad llevó la definición a los penales donde el arquero López detuvo el primer penal ejecutado por Gastón Bouhier, Pineda puso arriba al Tri, Gómez Matar igualó para Argentina, Mansilla hizo el segundo de México, Closter marcó el 2 a 2 como en los 90', Hernández estableció el 3 a 2, el capitán argentino Matías Satas hizo el 3 a 3, López puso match point a México, Jainikosky puso las cosas 4 a 4 y el propio arquero Santiago López convirtió el penal decisivo.

Esta eliminación de la Argentina cae como un balde de agua fría, ya que los dirigidos por Placente habían sido el mejor primero en la fase de grupos, mientras que México había avanzado por la ventana tras terminar como el octavo mejor tercero.

Tras sorprender a Argentina, México jugará en octavos de final del Mundial Sub 17 con Portugal que eliminó este viernes a Bélgica 2 a 1.

Otros clasificados a octavos fueron Mali y Francia, vencedores de Zambia (3-1) y Colombia (2-0), respectivamente.

