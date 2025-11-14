Paraná Campaña: cronograma para las finales en las categorías mayores

Durante este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, comenzarán a definirse los campeones del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las tres categorías mayores.

En este segundo torneo del año, los equipos de Crespo tienen preponderancia en la definición de los certámenes de Primera División, Sub 20 y Sub 17.

Unión puede repetir el título del Apertura, Cultural puede festejar en Sub 20, mientras que en Sub 17 habrá un campeón crespense al medirse en la final Sarmiento y Unión.

Cronograma

Este fin de semana se juegan los partidos de ida. Mientras que las revanchas se juegan la semana que viene en igual día y horario, invirtiendo la localía.

Sábado 15 de noviembre

Final Sub 17

Sarmiento vs. Unión - Estadio “Don César Bione” 20 hs.

Domingo 16 de noviembre

Final Sub 20

Cultural vs. Arsenal - Estadio “Eduardo Stieben Wirth” 16.30 hs.

Final Primera División

Unión Agrarios vs. Unión - Estadio “Julio Presidente Jacob” 16.45 hs.