Plus en Vivo

Paraná Campaña: cronograma para las finales en las categorías mayores

Con cuatro planteles crespenses dentro de los seis finalistas, se disputarán este fin de semana los partidos de ida.

Deportes14 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
union3

Durante este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, comenzarán a definirse los campeones del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las tres categorías mayores. 

En este segundo torneo del año, los equipos de Crespo tienen preponderancia en la definición de los certámenes de Primera División, Sub 20 y Sub 17.

Unión puede repetir el título del Apertura, Cultural puede festejar en Sub 20, mientras que en Sub 17 habrá un campeón crespense al medirse en la final Sarmiento y Unión. 

Cronograma

Este fin de semana se juegan los partidos de ida. Mientras que las revanchas se juegan la semana que viene en igual día y horario, invirtiendo la localía. 

Sábado 15 de noviembre 

Final Sub 17 
Sarmiento vs. Unión - Estadio “Don César Bione” 20 hs. 

Domingo 16 de noviembre

Final Sub 20 
Cultural vs. Arsenal - Estadio “Eduardo Stieben Wirth” 16.30 hs. 

Final Primera División
Unión Agrarios vs. Unión - Estadio “Julio Presidente Jacob” 16.45 hs.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Crespo-Sub-18-portada-1280x640

El voleibol crespense entre los mejores 12 del país

Estación Plus Crespo
Deportes13 de noviembre de 2025

La Escuela Municipal de Crespo participó en la Copa Argentina de Clubes, que se jugó en Chapadmalal (Buenos Aires), del 6 al 11 de noviembre, bajo la fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

Union-basquet-femenino-25

Básquetbol Femenino: papelón en la Asociación Paranaense

Estación Plus Crespo
Deportes12 de noviembre de 2025

Tras la polémica por la ausencia de la terna arbitral en el encuentro de semifinales entre Unión y Echagüe, ahora cambió el rival del plantel crespense y será Talleres, al que le quitaron puntos por mala inclusión de una jugadora.

Más visto hoy en Estación Plus
558025955_1425189499078901_6028293853242913315_n

Este viernes, Crespo vivirá la Expo Técnica 2025

Estación Plus Crespo
Crespo13 de noviembre de 2025

Eduardo Osuna, rector de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", destacó el nivel de aprendizaje del alumnado e invitó a la comunidad a colaborar con el proyecto que busca reunir fondos para adquirir tecnología. Además, la jornada cierra con una gran Peña Familiar.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo