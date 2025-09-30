Fútbol Femenino: las chicas jugaron en el feriado

Paraná Campaña: feriado de fútbol para los pibes
Tras la suspensión del sábado, el Fútbol Chacarero aprovechó el feriado de este lunes para disputar los encuentros de la octava fecha para la Copa Gurises.
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña decidió reprogramar los partidos del sábado tras las precipitaciones registradas en la madrugada.Deportes30 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
En la jornada de ayer lunes 29 de septiembre, se disputó la octava fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Los encuentros debían disputarse el sábado, pero fueron reprogramados por las lluvias en la madrugada sabatina.
Sarmiento cayó frente a Deportivo Tabossi por 3-2 como visitante. Los goles del Rojo fueron obra de Melanie Martínez y Nicole Schmidt. Por su parte Unión quedó libre.
El plantel del Decano estuvo integrado por: Gianella Villalba, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Ludmila Schmidt, Fabiana Cruzado, Evelyn Espíndola, Yesica Cisneros, Victoria Abt, Carolina Deniz, Priscila Ulrich, Soledad Méndez, Georgina Bernhardt, Melanie Martíez y Morena Vergara. DT: Darío Altamirano.
Zona 1
Cañadita 1-0 Seguí FBC
Zona 2
Viale FBC 2-0 Arsenal
Unión de Viale 0-10 Atl. María Grande
Libre: Litoral
Zona 3
Dep. Tuyango 1-2 Independiente FBC
Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento
Zona 4
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Unión Agrarios 0-0 Sauce de Luna
Libre: Unión FC
Zona 1
Unión 18
Sarmiento 10
Dep. Tabossi 9
Cañadita 8
Seguí FBC 1
Zona 2
Atl. María Grande 16
Litoral 12
Viale FBC 10
Arsenal 7
Unión de Viale 0
Zona 3
Dep. Tuyango 15
Independiente FBC 8
Atl. Hernandarias 4
Juv. Sarmiento 1
Zona 4
Unión Agrarios 15
Unión FC 9
Juv. Unida 7
Dep. Bovril 7
Sauce de Luna 2
Zona 1
Sarmiento - Unión
Dep. Tabossi - Cañadita
Libre: Seguí FBC
Zona 2
Unión de Viale - Viale FBC
Atl. María Grande - Litoral
Libre: Arsenal
Zona 3
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento
Zona 4
Unión Agrarios - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión FC
Libre: Dep. Bovril
Tras la suspensión del sábado, el Fútbol Chacarero aprovechó el feriado de este lunes para disputar los encuentros de la octava fecha para la Copa Gurises.
Durante este domingo 28 de septiembre, tuvieron acción por la novena fecha del Fútbol Chacarero las categorías Sub 20 y Sub 17.
El héroe de la “Albiceleste” fue Alejo Sarco, quien se despachó con un doblete, mientras que Ian Subiabre liquidó el encuentro sobre la hora.
Con goles de Antony Alonso y Pedro David Ramírez, el conjunto visitante se subió a la punta del Grupo B y le sacó cuatro unidades al “Millonario”.
Este domingo 28 de septiembre se disputó la 8ª fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, donde los equipos crespenses aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Zona Sur.
Boca perdió 2-1 con Defensa y Justicia, en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
La mujer tenía 52 años y era oriunda de Misiones. Participaba de una práctica en el aeroclub de esa ciudad balnearia.
El grupo continúa con su tarea de poner en valor la historia local a través de la música. Escuchá aquí el tema.
Una moto y un automóvil protagonizaron un impacto sobre Ruta 12, ameritando el traslado de partícipes para recibir asistencia médica.