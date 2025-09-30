Fútbol Femenino: las chicas jugaron en el feriado

En la jornada de ayer lunes 29 de septiembre, se disputó la octava fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Los encuentros debían disputarse el sábado, pero fueron reprogramados por las lluvias en la madrugada sabatina.

Sarmiento cayó frente a Deportivo Tabossi por 3-2 como visitante. Los goles del Rojo fueron obra de Melanie Martínez y Nicole Schmidt. Por su parte Unión quedó libre.

El plantel del Decano estuvo integrado por: Gianella Villalba, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Ludmila Schmidt, Fabiana Cruzado, Evelyn Espíndola, Yesica Cisneros, Victoria Abt, Carolina Deniz, Priscila Ulrich, Soledad Méndez, Georgina Bernhardt, Melanie Martíez y Morena Vergara. DT: Darío Altamirano.

Otros resultados

Zona 1

Cañadita 1-0 Seguí FBC

Zona 2

Viale FBC 2-0 Arsenal

Unión de Viale 0-10 Atl. María Grande

Libre: Litoral

Zona 3

Dep. Tuyango 1-2 Independiente FBC

Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4

Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril

Unión Agrarios 0-0 Sauce de Luna

Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1

Unión 18

Sarmiento 10

Dep. Tabossi 9

Cañadita 8

Seguí FBC 1

Zona 2

Atl. María Grande 16

Litoral 12

Viale FBC 10

Arsenal 7

Unión de Viale 0

Zona 3

Dep. Tuyango 15

Independiente FBC 8

Atl. Hernandarias 4

Juv. Sarmiento 1

Zona 4

Unión Agrarios 15

Unión FC 9

Juv. Unida 7

Dep. Bovril 7

Sauce de Luna 2

Próxima fecha (9°)

Zona 1

Sarmiento - Unión

Dep. Tabossi - Cañadita

Libre: Seguí FBC

Zona 2

Unión de Viale - Viale FBC

Atl. María Grande - Litoral

Libre: Arsenal

Zona 3

Independiente FBC - Atl. Hernandarias

Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4

Unión Agrarios - Juv. Unida

Sauce de Luna - Unión FC

Libre: Dep. Bovril