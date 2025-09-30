Plus en Vivo

Fútbol Femenino: las chicas jugaron en el feriado

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña decidió reprogramar los partidos del sábado tras las precipitaciones registradas en la madrugada.

Deportes30 de septiembre de 2025
En la jornada de ayer lunes 29 de septiembre, se disputó la octava fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Los encuentros debían disputarse el sábado, pero fueron reprogramados por las lluvias en la madrugada sabatina. 

Sarmiento cayó frente a Deportivo Tabossi por 3-2 como visitante. Los goles del Rojo fueron obra de Melanie Martínez y Nicole Schmidt. Por su parte Unión quedó libre.  

El plantel del Decano estuvo integrado por: Gianella Villalba, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Ludmila Schmidt, Fabiana Cruzado, Evelyn Espíndola, Yesica Cisneros, Victoria Abt, Carolina Deniz, Priscila Ulrich, Soledad Méndez, Georgina Bernhardt, Melanie Martíez y Morena Vergara. DT: Darío Altamirano. 

Otros resultados 

Zona 1
Cañadita 1-0 Seguí FBC

Zona 2
Viale FBC 2-0 Arsenal
Unión de Viale 0-10 Atl. María Grande
Libre: Litoral

Zona 3
Dep. Tuyango 1-2 Independiente FBC
Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Unión Agrarios 0-0 Sauce de Luna
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1
Unión 18
Sarmiento 10
Dep. Tabossi 9
Cañadita 8
Seguí FBC 1

Zona 2
Atl. María Grande 16
Litoral 12
Viale FBC 10
Arsenal 7
Unión de Viale 0

Zona 3
Dep. Tuyango 15
Independiente FBC 8
Atl. Hernandarias 4
Juv. Sarmiento 1

Zona 4
Unión Agrarios 15
Unión FC 9
Juv. Unida 7
Dep. Bovril 7
Sauce de Luna 2

Próxima fecha (9°)

Zona 1
Sarmiento - Unión
Dep. Tabossi - Cañadita
Libre: Seguí FBC

Zona 2
Unión de Viale - Viale FBC
Atl. María Grande - Litoral
Libre: Arsenal

Zona 3
Independiente FBC - Atl. Hernandarias 
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4
Unión Agrarios - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión FC
Libre: Dep. Bovril

