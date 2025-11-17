Básquet Femenino: triunfo de Unión en la primera semifinal

Boca venció 2-0 a Tigre y cerró el Clausura como líder del Grupo ADeportes16 de noviembre de 2025
El “Xeneize” venció 2-0 en La Bombonera y alcanzó los 29 puntos para quedarse con la cima de su zona en el Torneo Clausura 2025.
El equipo conducido por Marco Percara, derrotó a Talleres 64-57 por la primera semifinal del Torneo Clausura organizado por la APBF.Deportes17 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
En la noche de este domingo 16 de noviembre, se disputó el primer partido correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. Unión venció como local a Talleres por 64-57 y ahora jugará como visitante el segundo encuentro en la jornada de mañana martes en la capital provincial.
En el primer segmento, el Verde sacó una diferencia de cuatro puntos para imponer condiciones en el arranque (16-12). Rápidamente, Talleres dio vuelta el resultado en el segundo cuarto con la máxima puntuación dentro de los cuatro parciales, para irse al descanso largo con una diferencia a su favor de dos puntos (32-34).
Posteriormente, Unión fue superior en los dos siguientes períodos. En el tercero, recuperó el protagonismo en el juego y de cara al último segmento tenía una diferencia de tres puntos (50- 47). Y en la última parte del juego, cerró el partido con tranquilidad, aumentando la brecha entre ambos planteles y cerrando el resultado 64-57.
De esta manera, Unión no solo se quedó con el primer chico de semifinales, sino que además se mostró más sólido con respecto al equipo de la capital provincial. El segundo encuentro será mañana martes 18 de noviembre en cancha de Talleres a las 20 hs. En la otra llave, Estudiantes venció a Echagüe 85-53 en el primer encuentro y la revancha será también mañana y el esenario será el Luis Butta a partir de las 19.15 hs.
Parciales: 16-12, 16-22 (32-34), 18-13 (50-47) y 14-10 (64-57).
Formaciones:
Unión (64): Janet Córdoba (1), María Celeste Álvarez (10), Lara Regner, Sofia Wolf (23), Juana Wagner, Maira Goette, Ariadna Soñéz (6), Carolina Lell (9), María Julieta Rodríguez, Antonella Frickel (2), Camila Wagner (5) y Pamela Retamar (8). DT: Marco Percara.
Talleres (57): Agustina Lang (4), Jana Saenz, Johana Puchetti, Vittoria Troppini (3), Camila Facello, Camila Harik (9), Sol Ballejos (12), Mía Salusolia, Mía Re (15), María Emilia Clariá y Eugenia Paira (14). DT: Diego Noe.
El “Xeneize” venció 2-0 en La Bombonera y alcanzó los 29 puntos para quedarse con la cima de su zona en el Torneo Clausura 2025.
River igualó este domingo sin goles ante Vélez en condición de visitante, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio José Amalfitani.
Este domingo 16 de noviembre, Unión Agrarios Cerrito y Unión de Crespo igualaron 1 a 1 en el encuentro de ida de la final del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, disputado en la localidad de Cerrito.
Con cuatro planteles crespenses dentro de los seis finalistas, se disputarán este fin de semana los partidos de ida.
El equipo de Placente, que avanzó como la mejor selección de la fase de grupos, cayó ante México por penales en los 16avos de final del certamen juvenil.
Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.
Precisamente a la altura del ingreso a Aldea San Rafael y la desembocadura del acceso Libertad a Crespo, se produjo un siniestro que movilizó a casi una decena de bomberos.
También 2 autos. Sólo en la noche del sábado, se controlaron 254 unidades vehiculares. La Jefatura Departamental Paraná asignó refuerzos de recurso humano y movilidad, para el despliegue en la planta urbana.