Básquet Femenino: triunfo de Unión en la primera semifinal

En la noche de este domingo 16 de noviembre, se disputó el primer partido correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. Unión venció como local a Talleres por 64-57 y ahora jugará como visitante el segundo encuentro en la jornada de mañana martes en la capital provincial.

En el primer segmento, el Verde sacó una diferencia de cuatro puntos para imponer condiciones en el arranque (16-12). Rápidamente, Talleres dio vuelta el resultado en el segundo cuarto con la máxima puntuación dentro de los cuatro parciales, para irse al descanso largo con una diferencia a su favor de dos puntos (32-34).

Posteriormente, Unión fue superior en los dos siguientes períodos. En el tercero, recuperó el protagonismo en el juego y de cara al último segmento tenía una diferencia de tres puntos (50- 47). Y en la última parte del juego, cerró el partido con tranquilidad, aumentando la brecha entre ambos planteles y cerrando el resultado 64-57.

De esta manera, Unión no solo se quedó con el primer chico de semifinales, sino que además se mostró más sólido con respecto al equipo de la capital provincial. El segundo encuentro será mañana martes 18 de noviembre en cancha de Talleres a las 20 hs. En la otra llave, Estudiantes venció a Echagüe 85-53 en el primer encuentro y la revancha será también mañana y el esenario será el Luis Butta a partir de las 19.15 hs.

Parciales: 16-12, 16-22 (32-34), 18-13 (50-47) y 14-10 (64-57).

Formaciones:

Unión (64): Janet Córdoba (1), María Celeste Álvarez (10), Lara Regner, Sofia Wolf (23), Juana Wagner, Maira Goette, Ariadna Soñéz (6), Carolina Lell (9), María Julieta Rodríguez, Antonella Frickel (2), Camila Wagner (5) y Pamela Retamar (8). DT: Marco Percara.

Talleres (57): Agustina Lang (4), Jana Saenz, Johana Puchetti, Vittoria Troppini (3), Camila Facello, Camila Harik (9), Sol Ballejos (12), Mía Salusolia, Mía Re (15), María Emilia Clariá y Eugenia Paira (14). DT: Diego Noe.