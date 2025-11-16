Unión Agrarios y Unión de Crespo igualaron en la primera final

El marcador se abrió a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Víctor Gassmann convirtió para Unión de Crespo. Sin embargo, a los 30 minutos de la misma etapa, Marcos Rodríguez estableció el empate para Unión Agrarios Cerrito, resultado que se mantendría hasta el final.

La definición del certamen tendrá lugar el domingo 23 de noviembre, a las 16:45, en el estadio “Mundialista 25 de Agosto” de Unión de Crespo, donde se disputará el partido revancha.

Síntesis

Unión Agrarios Cerrito: Emanuel Jacob; Jonathan Ferreyra, A. Yaryez, Lucas Villagra, A. Dalmaso; Marcos Rodríguez (A. González), E. Benítez, Enzo Barinaga, Miguel Ferreyra, Matías Martínez; Franco Omarini. DT: E. Zampieri.

Unión de Crespo: Eduardo Ramírez; José Donda, Víctor Gassmann, E. Martínez, Jeremías Vergara; Joaquín Ríos (N. Baroli), S. Prediger, Pablo Rodríguez (Mauro Silva), A. Medrano, Ulises Yancovich (Lucas González); Lautaro Osuna. DT: M. Zapata.

Goles: 13’pt Víctor Gassmann (U); 30’pt Marcos Rodríguez (C).

Amonestados: J. Ferreyra, Villagra y M. Martínez (C); Yancovich, Medrano, P. Rodríguez y Silva (U).

Árbitro: Maximiliano Clauss

Estadio: “Presidente Jacob” Cerrito