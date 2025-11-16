Unión Agrarios y Unión de Crespo igualaron en la primera final

Boca venció 2-0 a Tigre y cerró el Clausura como líder del Grupo ADeportes16 de noviembre de 2025
El “Xeneize” venció 2-0 en La Bombonera y alcanzó los 29 puntos para quedarse con la cima de su zona en el Torneo Clausura 2025.
Este domingo 16 de noviembre, Unión Agrarios Cerrito y Unión de Crespo igualaron 1 a 1 en el encuentro de ida de la final del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, disputado en la localidad de Cerrito.
Deportes
16 de noviembre de 2025
El marcador se abrió a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Víctor Gassmann convirtió para Unión de Crespo. Sin embargo, a los 30 minutos de la misma etapa, Marcos Rodríguez estableció el empate para Unión Agrarios Cerrito, resultado que se mantendría hasta el final.
La definición del certamen tendrá lugar el domingo 23 de noviembre, a las 16:45, en el estadio “Mundialista 25 de Agosto” de Unión de Crespo, donde se disputará el partido revancha.
Unión Agrarios Cerrito: Emanuel Jacob; Jonathan Ferreyra, A. Yaryez, Lucas Villagra, A. Dalmaso; Marcos Rodríguez (A. González), E. Benítez, Enzo Barinaga, Miguel Ferreyra, Matías Martínez; Franco Omarini. DT: E. Zampieri.
Unión de Crespo: Eduardo Ramírez; José Donda, Víctor Gassmann, E. Martínez, Jeremías Vergara; Joaquín Ríos (N. Baroli), S. Prediger, Pablo Rodríguez (Mauro Silva), A. Medrano, Ulises Yancovich (Lucas González); Lautaro Osuna. DT: M. Zapata.
Goles: 13’pt Víctor Gassmann (U); 30’pt Marcos Rodríguez (C).
Amonestados: J. Ferreyra, Villagra y M. Martínez (C); Yancovich, Medrano, P. Rodríguez y Silva (U).
Árbitro: Maximiliano Clauss
Estadio: “Presidente Jacob” Cerrito
River igualó este domingo sin goles ante Vélez en condición de visitante, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio José Amalfitani.
Con cuatro planteles crespenses dentro de los seis finalistas, se disputarán este fin de semana los partidos de ida.
El equipo de Placente, que avanzó como la mejor selección de la fase de grupos, cayó ante México por penales en los 16avos de final del certamen juvenil.
Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.
La Escuela Municipal de Crespo participó en la Copa Argentina de Clubes, que se jugó en Chapadmalal (Buenos Aires), del 6 al 11 de noviembre, bajo la fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Practicaban maniobras peligrosas cuando se vieron sorprendidos por un operativo que en ese momento se llevaba adelante en Barrio Jardín. El intento de fuga derivó en accidente y resistieron la intervención de los uniformados.
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.
Tremendas postales dejan ver la incidencia que tuvo la tormenta en ese sector crespense.