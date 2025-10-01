Fútbol infantil: Cultural entre los 8 mejores de la provincia

Básquetbol: Unión perdió de local ante Sionista
Por el octavo episodio del certamen asociativo, el elenco crespense cayó frente a los capitalinos por 90-71.
Durante el último fin de semana se desarrolló el Torneo Provincial destinado a la categoría 2012, la entidad Celeste quedó eliminada por penales en cuartos de final.Deportes01 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
La localidad de General Ramírez fue sede del Torneo Provincial de Fútbol para la categoría 2012 bajo la organización de la Federación Entrerriana de la disciplina. Como representante crespense, estuvo la Asociación Deportiva y Cultural.
El Celeste finalizó primero de su grupo tras derrotar a Rivadavia de Concepción del Uruguay (2-0), Ramsar Juniors de Basavilbaso (5-0) e igualar ante Gualeguay de Villaguay (0-0).
En octavos de final volvió a enfrentarse a este último rival, a quien pudo vencer por 1 a 0. En Cuartos de Final igualó ante Nobleza de Ramírez en 1. En los penales se impuso el local por 5-3.
El plantel del Celeste, que quedó entre los 8 mejores de la provincia, estuvo compuesto por: Agustín Gassmann, Federico Wagner, Mateo Bender, Máximo Pfarher, Valentín Pereyra, Ignacio Pereyra, Juan Cruz Rau, Augusto Bolzán, Ian Prediger, Nicolás Lescano, Jonathan Mazzoni, Benicio Eclecia, Juan Cruz Alanis, Thiago Villanueva, Joel Pastori, Tomás Wielizko, Aureliano Bione, Joaquín Randisi, Franco Prediger, Renato Brasseur e Ian Romero. DT: Fabián Demuth. Asistente: Javier Rau.
Por el octavo episodio del certamen asociativo, el elenco crespense cayó frente a los capitalinos por 90-71.
Tres jornadas con los mejores pelotaris del país, del 3 al 5 de octubre en la Asociación Deportiva y Cultural.
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña decidió reprogramar los partidos del sábado tras las precipitaciones registradas en la madrugada.
Tras la suspensión del sábado, el Fútbol Chacarero aprovechó el feriado de este lunes para disputar los encuentros de la octava fecha para la Copa Gurises.
Durante este domingo 28 de septiembre, tuvieron acción por la novena fecha del Fútbol Chacarero las categorías Sub 20 y Sub 17.
El héroe de la “Albiceleste” fue Alejo Sarco, quien se despachó con un doblete, mientras que Ian Subiabre liquidó el encuentro sobre la hora.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El vehículo, no contaba con habilitación para este tipo de traslados, se dirigía desde Crespo hasta Concordia.
Carolina Huck relató lo ocurrido el día del ataque y confirmó las discusiones previas por temas económicos y familiares. Encarará un proceso de rehabilitación ante la parálisis en sus piernas.