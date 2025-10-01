Fútbol infantil: Cultural entre los 8 mejores de la provincia

La localidad de General Ramírez fue sede del Torneo Provincial de Fútbol para la categoría 2012 bajo la organización de la Federación Entrerriana de la disciplina. Como representante crespense, estuvo la Asociación Deportiva y Cultural.

El Celeste finalizó primero de su grupo tras derrotar a Rivadavia de Concepción del Uruguay (2-0), Ramsar Juniors de Basavilbaso (5-0) e igualar ante Gualeguay de Villaguay (0-0).

En octavos de final volvió a enfrentarse a este último rival, a quien pudo vencer por 1 a 0. En Cuartos de Final igualó ante Nobleza de Ramírez en 1. En los penales se impuso el local por 5-3.

El plantel del Celeste, que quedó entre los 8 mejores de la provincia, estuvo compuesto por: Agustín Gassmann, Federico Wagner, Mateo Bender, Máximo Pfarher, Valentín Pereyra, Ignacio Pereyra, Juan Cruz Rau, Augusto Bolzán, Ian Prediger, Nicolás Lescano, Jonathan Mazzoni, Benicio Eclecia, Juan Cruz Alanis, Thiago Villanueva, Joel Pastori, Tomás Wielizko, Aureliano Bione, Joaquín Randisi, Franco Prediger, Renato Brasseur e Ian Romero. DT: Fabián Demuth. Asistente: Javier Rau.