Crespo recibe a la élite del frontón en el 69º Campeonato Argentino

La ciudad de Crespo vivirá un hecho histórico en materia deportiva: del viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025 se disputará en la Asociación Deportiva y Cultural el 69º Campeonato Argentino de Frontón para Primera División Masculina, certamen que reúne a los más destacados pelotaris del país, que representarán a sus provincias.

El anuncio fue recibido con entusiasmo tanto por las autoridades locales como por la dirigencia y la Subcomisión de Paleta, que vienen trabajando intensamente en la organización.

El intendente Marcelo Cerutti destacó a Estación Plus Crespo el valor de que Crespo albergue un torneo de semejante jerarquía: “Semejante actividad y semejante jerarquía merecen un gran reconocimiento al club y a la subcomisión que lograron traer el evento, que era pretendido por otras ciudades. Desde el municipio los acompañamos desde el primer minuto porque estas cosas ponen en valor a la ciudad. La cancha ha quedado fabulosa, parece de otro lugar, y eso también habla del trabajo de los clubes, los sponsors y la gente. Para Crespo esto no es solo deporte, también es turismo: se movilizan hoteles, restaurantes, comercios, generando ingresos en tiempos difíciles. Más que nunca apoyamos estas actividades”, expresó.

En la misma línea, el encargado del Área de Deportes municipal, Francisco Morales, subrayó el esfuerzo organizativo: “Muy contento por el trabajo del club y de la Subcomisión de Paleta. Fueron meses de preparación, cuidando cada detalle para que el evento salga de la mejor manera. La cancha y las instalaciones quedaron en excelentes condiciones para recibir a una competencia de esta magnitud. Además, el nuevo edificio del campo de deportes estará siendo utilizado para el alojamiento de algunos participantes. Este espacio viene teniendo actividad todos los fines de semana, lo cual es muy positivo. Felicitamos nuevamente al club y esperamos que el torneo sea un éxito”.

El presidente de la Asociación Deportiva y Cultural, Gabriel Bernhardt, reconoció el desafío que implica: “Estamos entusiasmados, contentos y un poco nerviosos, porque se trata de un torneo muy importante. Vendrán jugadores que han recorrido el mundo, y tenemos la responsabilidad de estar a la altura. El club y la subcomisión trabajan hace meses en todos los detalles, y seguiremos hasta el último día para que todo salga de diez. Desde la Comisión Central apoyamos con pintura, cartelería y distintas tareas, mientras la subcomisión se ocupó de la parte interna. Realmente se han lucido y vamos a estar acompañando en todo momento”.

Por su parte, Alberto Farías, presidente de la Subcomisión de Paleta, manifestó a Estación Plus Crespo la emoción y el compromiso de su equipo: “Agradezco a la Municipalidad de Crespo, a la Comisión Central, a los sponsors, a la Federación Entrerriana y a mucha gente que colabora aunque no esté ligada a la subcomisión. Hace un año, cuando Carlo Dorato ganó el Campeonato Argentino, pensé que sería lindo pedir la sede para Crespo. Hoy, con esa oportunidad concretada, trabajamos con mucha responsabilidad para estar a la altura. Ojalá Carlos pueda defender el título en su cancha. Estamos felices, aunque sabemos que aún queda mucho por hacer en poco tiempo”.

De esta manera, Crespo se prepara para recibir a la élite del frontón argentino, en un certamen que promete combinar el brillo deportivo con un importante movimiento social y económico para la ciudad.