Paraná Campaña: feriado de fútbol para los pibes

Tras la suspensión del sábado, el Fútbol Chacarero aprovechó el feriado de este lunes para disputar los encuentros de la octava fecha para la Copa Gurises.

30 de septiembre de 2025
El pasado sábado 27 de septiembre, debían jugarse los encuentros correspondientes a la octava fecha de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas. Finalmente decidió suspenderse los partidos programados tras las precipitaciones registradas en la zona durante la mañana. 

Los encuentros fueron reprogramados para la jornada de este lunes 29 de septiembre. A continuación, el detalle de los encuentros para categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15. 

Resultados Sub 11

Zona 1
Cultural Blanco 3-1 Cultural Celeste
Arsenal Verde 1-1 Unión Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Cañadita 2-0 Seguí FBC
Dep. Tabossi 0-9 Sarmiento Blanco
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Viale FBC 5-1 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-9 Atl. María Grande
Libre: Litoral

Zona 4
Dep. Tuyango 1-4 Independiente FBC
Atl. Hasenkamp 5-0 Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Unión Agrarios 2-0 Sauce de Luna
Juv. Unida 0-1 Dep. Bovril
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Rojo 15
Cultural Celeste 14
Cultural Blanco 10
Arsenal Verde 5
Unión Verde 1

Zona 2
Sarmiento Blanco 18
Unión Blanco 15
Seguí FBC 7
Cañadita 6
Dep. Tabossi 1

Zona 3
Viale FBC 16
Arsenal 16
Litoral 7
Atl. María Grande 7
Unión de Viale 0

Zona 4
Juv. Sarmiento 14
Atl. Hernandarias 14
Atl. Hasenkamp 10
Independiente FBC 7
Dep. Tuyango 0

Zona 5
Unión FC 13
Dep. Bovril 13
Juv. Unida 11
Unión Agrarios 7
Sauce de Luna 1

Resultados Sub 13

Zona 1
Cultural Blanco 3-1 Cultural Celeste
Arsenal Verde 7-0 Unión Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Cañadita 1-1 Seguí FBC
Dep. Tabossi 0-4 Sarmiento Blanco
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Viale FBC 0-0 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-1 Atl. María Grande
Libre: Litoral

Zona 4
Dep. Tuyango 0-0 Independiente FBC
Atl. Hasenkamp 5-1 Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Unión Agrarios 0-1 Sauce de Luna
Juv. Unida 1-0 Dep. Bovril
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 18
Cultural Celeste 11
Arsenal Verde 8
Sarmiento Rojo 8
Unión Verde 0

Zona 2
Sarmiento Blanco 18
Unión Blanco 15
Cañadita 7
Dep. Tabossi 6
Seguí FBC 1

Zona 3
Atl. María Grande 16
Litoral 11
Arsenal Blanco 11
Viale FBC 6
Unión de Viale 0

Zona 4
Atl. Hasenkamp 14
Atl. Hernandarias 11
Independiente FBC 10
Dep. Tuyango 8
Juv. Sarmiento 1

Zona 5
Juv. Unida 14
Unión Agrarios 11
Sauce de Luna 9
Dep. Bovril 6
Unión FC 0

Resultados Sub 15

Zona 1
Cultural Blanco 4-1 Cultural Celeste
Arsenal Verde 1-5 Unión Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Cañadita 0-1 Seguí FBC
Dep. Tabossi 0-1 Sarmiento Blanco
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Viale FBC 3-1 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-8 Atl. María Grande
Libre: Litoral

Zona 4
Dep. Tuyango 1-1 Independiente FBC
Atl. Hasenkamp 4-0 Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Unión Agrarios 0-0 Sauce de Luna
Juv. Unida 0-2 Dep. Bovril
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 18
Cultural Celeste 10
Unión Verde 9
Sarmiento Rojo 8
Arsenal Verde 1

Zona 2
Unión Blanco 18
Sarmiento Blanco 11
Dep. Tabossi 10
Seguí FBC 4
Cañadita 3

Zona 3
Viale FBC 13
Arsenal Blanco 13
Litoral 12
Atl. María Grande 9
Unión de Viale 0

Zona 4
Independiente FBC 12
Dep. Tuyango 11
Atl. Hasenkamp 10
Juv. Sarmiento 7
Atl. Hernandarias 2

Zona 5
Dep. Bovril 17
Unión Agrarios 9
Unión FC 8
Sauce de Luna 5
Juv. Unida 2

Próxima fecha (9°)

Zona 1
Unión Verde - Sarmiento Rojo
Arsenal Verde - Cultural Blanco
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Sarmiento Blanco - Unión Blanco
Dep. Tabossi - Cañadita
Libre: Seguí FBC

Zona 3
Atl. María Grande - Litoral
Unión de Viale - Viale FBC
Libre: Arsenal Blanco

Zona 4
Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento

Zona 5
Unión Agrarios - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión FC
Libre: Dep. Bovril

