Paraná Campaña: feriado de fútbol para los pibes

Fútbol Femenino: las chicas jugaron en el feriado
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña decidió reprogramar los partidos del sábado tras las precipitaciones registradas en la madrugada.
Tras la suspensión del sábado, el Fútbol Chacarero aprovechó el feriado de este lunes para disputar los encuentros de la octava fecha para la Copa Gurises.Deportes30 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
El pasado sábado 27 de septiembre, debían jugarse los encuentros correspondientes a la octava fecha de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas. Finalmente decidió suspenderse los partidos programados tras las precipitaciones registradas en la zona durante la mañana.
Los encuentros fueron reprogramados para la jornada de este lunes 29 de septiembre. A continuación, el detalle de los encuentros para categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Zona 1
Cultural Blanco 3-1 Cultural Celeste
Arsenal Verde 1-1 Unión Verde
Libre: Sarmiento Rojo
Zona 2
Cañadita 2-0 Seguí FBC
Dep. Tabossi 0-9 Sarmiento Blanco
Libre: Unión Blanco
Zona 3
Viale FBC 5-1 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-9 Atl. María Grande
Libre: Litoral
Zona 4
Dep. Tuyango 1-4 Independiente FBC
Atl. Hasenkamp 5-0 Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias
Zona 5
Unión Agrarios 2-0 Sauce de Luna
Juv. Unida 0-1 Dep. Bovril
Libre: Unión FC
Zona 1
Sarmiento Rojo 15
Cultural Celeste 14
Cultural Blanco 10
Arsenal Verde 5
Unión Verde 1
Zona 2
Sarmiento Blanco 18
Unión Blanco 15
Seguí FBC 7
Cañadita 6
Dep. Tabossi 1
Zona 3
Viale FBC 16
Arsenal 16
Litoral 7
Atl. María Grande 7
Unión de Viale 0
Zona 4
Juv. Sarmiento 14
Atl. Hernandarias 14
Atl. Hasenkamp 10
Independiente FBC 7
Dep. Tuyango 0
Zona 5
Unión FC 13
Dep. Bovril 13
Juv. Unida 11
Unión Agrarios 7
Sauce de Luna 1
Zona 1
Cultural Blanco 3-1 Cultural Celeste
Arsenal Verde 7-0 Unión Verde
Libre: Sarmiento Rojo
Zona 2
Cañadita 1-1 Seguí FBC
Dep. Tabossi 0-4 Sarmiento Blanco
Libre: Unión Blanco
Zona 3
Viale FBC 0-0 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-1 Atl. María Grande
Libre: Litoral
Zona 4
Dep. Tuyango 0-0 Independiente FBC
Atl. Hasenkamp 5-1 Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias
Zona 5
Unión Agrarios 0-1 Sauce de Luna
Juv. Unida 1-0 Dep. Bovril
Libre: Unión FC
Zona 1
Cultural Blanco 18
Cultural Celeste 11
Arsenal Verde 8
Sarmiento Rojo 8
Unión Verde 0
Zona 2
Sarmiento Blanco 18
Unión Blanco 15
Cañadita 7
Dep. Tabossi 6
Seguí FBC 1
Zona 3
Atl. María Grande 16
Litoral 11
Arsenal Blanco 11
Viale FBC 6
Unión de Viale 0
Zona 4
Atl. Hasenkamp 14
Atl. Hernandarias 11
Independiente FBC 10
Dep. Tuyango 8
Juv. Sarmiento 1
Zona 5
Juv. Unida 14
Unión Agrarios 11
Sauce de Luna 9
Dep. Bovril 6
Unión FC 0
Zona 1
Cultural Blanco 4-1 Cultural Celeste
Arsenal Verde 1-5 Unión Verde
Libre: Sarmiento Rojo
Zona 2
Cañadita 0-1 Seguí FBC
Dep. Tabossi 0-1 Sarmiento Blanco
Libre: Unión Blanco
Zona 3
Viale FBC 3-1 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-8 Atl. María Grande
Libre: Litoral
Zona 4
Dep. Tuyango 1-1 Independiente FBC
Atl. Hasenkamp 4-0 Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias
Zona 5
Unión Agrarios 0-0 Sauce de Luna
Juv. Unida 0-2 Dep. Bovril
Libre: Unión FC
Zona 1
Cultural Blanco 18
Cultural Celeste 10
Unión Verde 9
Sarmiento Rojo 8
Arsenal Verde 1
Zona 2
Unión Blanco 18
Sarmiento Blanco 11
Dep. Tabossi 10
Seguí FBC 4
Cañadita 3
Zona 3
Viale FBC 13
Arsenal Blanco 13
Litoral 12
Atl. María Grande 9
Unión de Viale 0
Zona 4
Independiente FBC 12
Dep. Tuyango 11
Atl. Hasenkamp 10
Juv. Sarmiento 7
Atl. Hernandarias 2
Zona 5
Dep. Bovril 17
Unión Agrarios 9
Unión FC 8
Sauce de Luna 5
Juv. Unida 2
Zona 1
Unión Verde - Sarmiento Rojo
Arsenal Verde - Cultural Blanco
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Sarmiento Blanco - Unión Blanco
Dep. Tabossi - Cañadita
Libre: Seguí FBC
Zona 3
Atl. María Grande - Litoral
Unión de Viale - Viale FBC
Libre: Arsenal Blanco
Zona 4
Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento
Zona 5
Unión Agrarios - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión FC
Libre: Dep. Bovril
