Paraná Campaña: feriado de fútbol para los pibes

El pasado sábado 27 de septiembre, debían jugarse los encuentros correspondientes a la octava fecha de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas. Finalmente decidió suspenderse los partidos programados tras las precipitaciones registradas en la zona durante la mañana.

Los encuentros fueron reprogramados para la jornada de este lunes 29 de septiembre. A continuación, el detalle de los encuentros para categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

Resultados Sub 11

Zona 1

Cultural Blanco 3-1 Cultural Celeste

Arsenal Verde 1-1 Unión Verde

Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2

Cañadita 2-0 Seguí FBC

Dep. Tabossi 0-9 Sarmiento Blanco

Libre: Unión Blanco

Zona 3

Viale FBC 5-1 Arsenal Blanco

Unión de Viale 0-9 Atl. María Grande

Libre: Litoral

Zona 4

Dep. Tuyango 1-4 Independiente FBC

Atl. Hasenkamp 5-0 Juv. Sarmiento

Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5

Unión Agrarios 2-0 Sauce de Luna

Juv. Unida 0-1 Dep. Bovril

Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Rojo 15

Cultural Celeste 14

Cultural Blanco 10

Arsenal Verde 5

Unión Verde 1

Zona 2

Sarmiento Blanco 18

Unión Blanco 15

Seguí FBC 7

Cañadita 6

Dep. Tabossi 1

Zona 3

Viale FBC 16

Arsenal 16

Litoral 7

Atl. María Grande 7

Unión de Viale 0

Zona 4

Juv. Sarmiento 14

Atl. Hernandarias 14

Atl. Hasenkamp 10

Independiente FBC 7

Dep. Tuyango 0

Zona 5

Unión FC 13

Dep. Bovril 13

Juv. Unida 11

Unión Agrarios 7

Sauce de Luna 1

Resultados Sub 13

Zona 1

Cultural Blanco 3-1 Cultural Celeste

Arsenal Verde 7-0 Unión Verde

Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2

Cañadita 1-1 Seguí FBC

Dep. Tabossi 0-4 Sarmiento Blanco

Libre: Unión Blanco

Zona 3

Viale FBC 0-0 Arsenal Blanco

Unión de Viale 0-1 Atl. María Grande

Libre: Litoral

Zona 4

Dep. Tuyango 0-0 Independiente FBC

Atl. Hasenkamp 5-1 Juv. Sarmiento

Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5

Unión Agrarios 0-1 Sauce de Luna

Juv. Unida 1-0 Dep. Bovril

Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1

Cultural Blanco 18

Cultural Celeste 11

Arsenal Verde 8

Sarmiento Rojo 8

Unión Verde 0

Zona 2

Sarmiento Blanco 18

Unión Blanco 15

Cañadita 7

Dep. Tabossi 6

Seguí FBC 1

Zona 3

Atl. María Grande 16

Litoral 11

Arsenal Blanco 11

Viale FBC 6

Unión de Viale 0

Zona 4

Atl. Hasenkamp 14

Atl. Hernandarias 11

Independiente FBC 10

Dep. Tuyango 8

Juv. Sarmiento 1

Zona 5

Juv. Unida 14

Unión Agrarios 11

Sauce de Luna 9

Dep. Bovril 6

Unión FC 0

Resultados Sub 15

Zona 1

Cultural Blanco 4-1 Cultural Celeste

Arsenal Verde 1-5 Unión Verde

Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2

Cañadita 0-1 Seguí FBC

Dep. Tabossi 0-1 Sarmiento Blanco

Libre: Unión Blanco

Zona 3

Viale FBC 3-1 Arsenal Blanco

Unión de Viale 0-8 Atl. María Grande

Libre: Litoral

Zona 4

Dep. Tuyango 1-1 Independiente FBC

Atl. Hasenkamp 4-0 Juv. Sarmiento

Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5

Unión Agrarios 0-0 Sauce de Luna

Juv. Unida 0-2 Dep. Bovril

Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1

Cultural Blanco 18

Cultural Celeste 10

Unión Verde 9

Sarmiento Rojo 8

Arsenal Verde 1

Zona 2

Unión Blanco 18

Sarmiento Blanco 11

Dep. Tabossi 10

Seguí FBC 4

Cañadita 3

Zona 3

Viale FBC 13

Arsenal Blanco 13

Litoral 12

Atl. María Grande 9

Unión de Viale 0

Zona 4

Independiente FBC 12

Dep. Tuyango 11

Atl. Hasenkamp 10

Juv. Sarmiento 7

Atl. Hernandarias 2

Zona 5

Dep. Bovril 17

Unión Agrarios 9

Unión FC 8

Sauce de Luna 5

Juv. Unida 2

Próxima fecha (9°)

Zona 1

Unión Verde - Sarmiento Rojo

Arsenal Verde - Cultural Blanco

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Sarmiento Blanco - Unión Blanco

Dep. Tabossi - Cañadita

Libre: Seguí FBC

Zona 3

Atl. María Grande - Litoral

Unión de Viale - Viale FBC

Libre: Arsenal Blanco

Zona 4

Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp

Independiente FBC - Atl. Hernandarias

Libre: Juv. Sarmiento

Zona 5

Unión Agrarios - Juv. Unida

Sauce de Luna - Unión FC

Libre: Dep. Bovril