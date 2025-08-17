Plus en Vivo

TC2000: Triunfo para Rossi en General Roca y otro podio para Emiliano Stang

Matías Rossi fue el ganador de la sexta fecha de la temporada 2025 del TC2000, que se llevó a cabo en General Roca. Emiliano Stang obtuvo un importante segundo puesto.

Deportes17 de agosto de 2025
El TC2000 desembarcó en General Roca para disputar la sexta cita del calendario perteneciente al 2025. Allí, el que se impuso Matías Rossi que demostró su experiencia en el volante, y con su Toyota avanzó desde la tercera posición.

El “Misil” había comenzado en la tercera posición, pero con dos grandes maniobras logró superar a Diego Ciantini, primero, y a Nicolas Palau, después, para quedarse con el primer puesto. El “Bochita” había comenzado en la punta en su retorno a la categoría, pero primero fue superado por Palau, y luego decayó en el clasificador hasta el séptimo puesto.

Toyota Gazoo Racing logró depositar dos pilotos en el podio, producto de que Emiliano Stang, de destacada carrera, terminó en el segundo lugar luego de realizar varios sobrepasos. En la tercera ubicación quedó el mendocino, luego de una impresionante carrera, en la que dejó atrás los problemas que mostró en eventos pasados.

Este fue el primer triunfo del “Titán” desde el 15 de diciembre de 2024, cuando se había impuesto en Concordia. Además, fue su triunfo nº44 en la categoría, empatando la línea del Pato Silva como el segundo máximo ganador en la historia de la categoría.

Durante el transcurso de la carrera. Gabriel Ponce de León abandonó por problemas en la caja, mientras que Franco Vivian concluyó la carrera, pero con problemas en la dirección hidráulica. En la ultima curva, Marcelo Ciarrocchi, que volvió al Toyota Gazoo Racing, se despisto y rompió el piso del auto, perdiendo la oportunidad de ver la bandera a cuadros.

PosiciónPilotoMejor vueltaDiferencia
1MATIAS ROSSI1:34.891-
2EMILIANO STANG1:35.3200.798
3NICOLAS PALAU1:34.77310.332
4FRANCO MORILLO1:35.18120.016
5FACUNDO ALDRIGHETTI1:35.74021.055
6DIEGO CIANTINI1:34.88624.277
7MATIAS CAPURRO1:36.39232.694
8JUAN MANUEL CASELLA1:36.73538.103
9NICOLAS TRAUT1:36.64648.675
10FRANCO VIVIAN1:35.24154.271

