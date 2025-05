Pánico en escuela santafesina por un alumno que ingresó con un arma, huyó a los tiros y fue detenido

La comunidad educativa de la escuela Soldado Aguirre de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez quedó completamente conmocionada por un violento episodio que ocurrió este lunes por la mañana. Un alumno de 15 años habría ingresado al establecimiento con un arma y, luego de amenazar a otro chico y a una de las porteras del lugar, se retiró corriendo y efectuó un disparo al aire. Minutos después, fuente policiales confirmaron la aprehensión del chico.

El violento episodio ocurrió a media mañana en el edificio educativo ubicado en Bordabehere al 2200 de la vecina localidad. La madre de una alumna de quinto grado contó que su hija le avisó por teléfono que un chico de segundo había ido armado e inmediatamente la fue a retirar.

“Cuando la vine a buscar, le conté a la preceptora y me dijo que podía ser una «joda» de los chicos. Me dejó media hora esperando y cuando entré veo a la portera forcejear con el chico, que viene corriendo por atrás mío y en la puerta de entrada de la escuela sale saca el arma y tira para afuera”, contó la mujer en De 12 a 14 (El Tres).

Por lo traumático de la situación, la mujer corrió hacia el interior de la escuela para buscar a su hija. “Entré en un ataque de nervios y llanto. Yo les avisé lo que pasaba y no me dieron ni bola, la directora me pedía que me vaya”, agregó indignada.

Personal policial trabajó en la zona levantando testimonio de testigos. Fuentes policiales informaron cerca de la una del mediodía que el muchacho fue detenido en Mosconi al 2500 y conducido a la comisaría 26ª.