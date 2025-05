Paraná Campaña: programación para los crespenses en octavos de final

Cultural, Sarmiento y Unión, tendrán acción en el comienzo de los play off de la Liga Chacarera. A continuación, los horarios de las 3 categorías mayores.

Eric Engel | Estación Plus Crespo

Foto archivo: Sub 20 Unión vs Cultural

Foto archivo: Sub 20 Unión vs Cultural

Este domingo 25 de mayo comenzarán los play off en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, con la participación de planteles crespenses en las 3 categorías mayores (Sub 20, Sub 17 y Primera División).

Esta instancia de octavos de final se jugará a partido único, en cancha del equipo que mejor haya clasificado en la fase regular. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el equipo clasificado se definirá por penales.

Programación para los planteles crespenses

Primera División

Cultural - Juv. Sarmiento 15.30 hs.

Independiente FBC - Unión 15.30 hs.

Sub 20

Cultural - Deportivo Bovril 12.45 hs.

Unión - Litoral 12.45 hs.

Atl. María Grande - Sarmiento 12.45 hs.

Sub 17

Unión - Juv. Sarmiento 14.15 hs.

Sarmiento - Atl. Sauce de Luna 16.00 hs. (En el Estadio Mundialista 25 de Agosto).

Independiente FBC - Cultural 14.15 hs.