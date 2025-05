Proponen el nombre de dos crespenses para nominar arterias públicas

Esta semana, en la última sesión ordinaria, ingresó al Concejo Deliberante de la ciudad una propuesta de nombres de calles, formulada por Oscar Zaragoza. Mediante una nota, impulsó los nombres de: Osvaldo Luis Chiappesoni y Héctor López.

Como vecino autor de la iniciativa, en diálogo con FM Estación Plus Crespo, Zaragoza explicó: "Estoy contento de saber que el pedido ha ingresado formalmente. Por ahí me demoré un poquito en hacer la propuesta, porque estuve buscando precisiones para dar los justificativos suficientes, de manera que esto pueda llegar a ser viable. Ojalá lo sea, porque son dos personalidades de nuestra ciudad, que creo han marcado un paso dentro de su ámbito y con ecos en otros también; mereciendo ser recordados de manera especial".

Sobre la nómina, sostuvo: "Desde mi lugar en la función municipal, en su momento elevé el pedido al Concejo Deliberante, para que a Osvaldo Luis Chiappesoni, se lo declarara 'Persona Destacada de la Cultura', por todo lo que el maestro realizó a lo largo de su carrera. Ahora le sumé también la persona de Héctor López. Ambos han sido los autores de nuestra canción marcha 'Por los 100 años' y me parece que eso debe quedar plasmado en algún lugar, manteniéndolo visible en la vida cotidiana de la ciudad. Más allá de de la tarea de cada uno desde su lugar, Héctor como un pionero de la radiofonía en Crespo, iniciador de la frecuencia modulada -que hoy hay tantas en Crespo-; y lo propio por Osvaldo, que le dió otra impronta a la música alemana con su acordeón".

Cabe recordar, que oportunamente Oscar Zaragoza sugirió los nombres de "Linares Cardozo" y "Jorge Cafrune", como exponentes culturales merecedores de nombres de calles de la ciudad, lo cual fue aprobado.

"Entiendo que no se trata de pensar en personas que hayan sido o no de mi agrado, algún vecino que conocí y con el que tuve mejor relación o no, sino que pasa por la incidencia de sus actos en toda la comunidad", afirmó como presentante de la nota. En tal sentido, se explayó: "Osvaldo cambió la música regional alemana, tal como la interpretaban Los Hermanos Henkel o Los Wendler Buben, y comienza a crear acordes de música alemana que no es la de Alemania ni la de Suiza, sino que le dá el estilo de nuestra región".

"Y en cuanto a Héctor López, más allá de haber tenido una radio y haber colaborado con tantas instituciones, fue el que más visibilizó el fútbol infantil. Recuerdo su programa 'El superfútbol infantil', dándole espacio a todos los gurises y a todas las instituciones que tenían actividad deportiva con los chicos. Entonces, creo que son personas que se merecen el reconocimiento público", afirmó.

Asimismo, Oscar Zaragoza invitó a los vecinos a "hacer memoria" e involucrarse en la propuesta de nombres de calles: "Seguramente tenemos un montón de vecinos destacados, en muchísimas áreas. Desde mi lugar, se me viene el nombre de Enzo Mildemberger o 'Fiti' Kaplán, por ejemplo; pero hay muchos en una gran cantidad de rubros. Merecemos mantener nuestra identidad, reconocer a quienes se han destacado y preocupado por nuestra comunidad. No solamente que se nos impongan nombres desde afuera, de gente que no tenemos por ahí mucha idea de quiénes son o no están ligados con nuestra historia como ciudad. Es cuestión de sentarse a pensar, buscar un poquito en la historia, fundamentar bien los motivos y con este ejercicio, seguramente vamos a encontrarnos con gente que han hecho un gran aporte a esta sociedad".

La propuesta pasó a Comisión de Nomenclatura, para ser analizada en futuras reuniones de los ediles.