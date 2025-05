Camila Wagner: “No esperábamos tener triunfos tan pronto”

Eric Engel | Estación Plus Crespo

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Camila Wagner, jugadora del plantel mayor de Unión, comentó las sensaciones de la vuelta a la competencia oficial: “Fue todo un desafío, la realidad es que ya el año pasado queríamos jugar en la Asociación Paranaense para tener un torneo con mayores desafíos y más competitividad. No esperábamos tener triunfos tan pronto, si bien perdimos los primeros tres partidos, tuvimos dos partidos en los que el resultado fue muy bueno y eso nos incentivó como equipo y a cada una en lo personal. Sabíamos que no iba a ser fácil porque nuestras rivales son equipos muy bien formados, que vienen trabajando hace muchos años y que tienen muy buenas inferiores. Y de nuestra parte somos un equipo casi íntegro de la ciudad, con algunas jugadoras que ni siquiera venían entrenando, pero más allá de eso el ánimo siempre fue bueno”.

Consultada sobre lo más fuerte que tiene el equipo, sin dudar admitió: “le mejor que tenemos es el grupo, las relaciones personales. Es lo que más nos motiva, nos juntamos bastante seguido por fuera del básquet y nos preocupamos porque estemos todas. También cuando las cosas no salen bien en los partidos, nos incentivamos de que ya va a salir mejor. Lo táctico se puede ir corrigiendo, pero nos basamos en que el equipo es la base y lo más fundamental”.

Marco Percara se hizo cargo por primera vez de un plantel de mujeres. Al respecto, detalla: “desde un primer momento tuvimos una charla con Marco, que nos aclaró que nunca había dirigido planteles femeninos y cada una entendió que a pesar de querer que jueguen todas, hay momentos claves en los partidos que algunas jugadoras tienen que estar sí o sí en cancha. Y ninguna tuvo problemas en no jugar o tener menos minutos por la rotación de jugadoras”.

Para este año, cuentan con el refuerzo top que es Sofía Wolf: “claramente ella nos hace mejores jugadoras a todas. Está muy contenta de volver a jugar con los colores del club y nosotras el doble o el triple de contentas de poder tenerla y compartir con ella. Es un montón tener la posibilidad de compartir con alguien que jugó Liga Nacional, que ha jugado fuera del país, que fue parte de la Selección Argentina con título incluido. Le da otro dinamismo a las prácticas, tenemos que estar atentas todo el tiempo porque a veces llegan pases que no tenemos ni idea desde donde nos pueden llegar pero sin dudas que nos mejora a todas”.

Consultada sobre los mejores momentos del semestre, recuerda: “creo que el momento más lindo lo vivimos después de nuestro primer triunfo contra Talleres. Veníamos un poco desanimadas por las tres derrotas consecutivas en el arranque. Pero nos preparamos un montón para ese partido y poder ganarlo de local con todo el apoyo de la gente creo que fue el mejor momento. Después nos sorprendió mucho que ya en el primer partido nos fue a ver mucha gente y a pesar de las derrotas nunca dejaron de ir. Después de cada partido tanto de local como visitante siempre estuvimos muy agradecidas”.

Con respecto a lo que se viene, admitió: “nosotras seguimos entrenando porque el mes que viene vamos a jugar el Torneo “Dos Orillas” que también involucra a equipos de Santa Fe. Y posteriormente el torneo Clausura de la APB. Claramente el ganar partidos nos dio mucha más confianza. Y ver que el trabajo de los entrenamientos tanto en lo táctico con Marco y Juan Gastaldo, como en lo físico con el profe Joselo Rodríguez tiene resultados, nos da muchas más energías para ir a ganar el “Dos Orillas”