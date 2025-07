No se juega la primera fecha de Paraná Campaña: el mal clima obligó a suspender el debut del torneo

Estación Plus Crespo

Estación Plus Crespo

Estación Plus Crespo

Estación Plus Crespo

Eric Engel | Estación Plus Crespo

Eric Engel | Estación Plus Crespo

Paraná Campaña: los gurises comienzan el Torneo Clausura Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 24 de julio de 2025

Este sábado 26 de julio se dará comienzo al segundo torneo del año para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.