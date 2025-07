La Liga de Fútbol de Paraná Campaña confirmó a FM Estación Plus Crespo que "fueron postergados todos los partidos de la primera fecha del Torneo Clausura, para categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Primera femenina". Se trata del regreso a las canchas previsto para este sábado 26 de julio.

"La decisión obedece a la situación de inestabilidad climática", apuntaron.