Fútbol Femenino: sexta fecha para el Fútbol Chacarero

Durante el pasado sábado 6 de septiembre se desarrolló un nuevo episodio en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Unión ganó y se afianza como líder de la zona.Deportes10 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Se disputó la segunda fecha de la segunda rueda correspondiente al Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña en la rama femenina.
En este nuevo capítulo, Unión derrotó como visitante a Cañadita Central por 2-1, con goles de Daiana Díaz y Milagros Estevanazzio. Con este resultado, el Verde se afianza en lo más alto de la zona 1.
El plantel Cervecero estuvo integrado por: Jenifer Novoa, Brisa Torres, Ailén Ditrich, Delfina Gregorutti, Camila Welsch, Viviana Wiesner, Violeta Gareis, Katia Manfredi, Vanina Wiesner, Daniela Ruiz, Rocío Delgado, Daiana Díaz, Julieta Gareis, Milagros Estevanazzio, Abigaíl Del Castillo y Sofía Piray. DT: Gabriel Martínez.
En el otro partido de la Zona 1, Deportivo Tabossi derrotó por 3-0 a Seguí FBC. Mientras que el Club Atlético Sarmiento, quedó libre.
Zona 2
Unión de Viale 0-2 Arsenal
Viale FBC 1-1 Litoral
Libre: Atl. María Grande
Zona 3
Dep.Tuyango 3-0 Juv. Sarmiento
Libres: Independiente FBC y Atl. Hernandarias
Zona 4
Unión Agrarios 1-0 Dep. Bovril
Juv. Unida 1-1 Unión FC
Libre: Sauce de Luna
Zona 1
Unión 15
Sarmiento 7
Dep. Tabossi 6
Cañadita 5
Seguí FBC 1
Zona 2
Atl. María Grande 10
Litoral 9
Viale FBC 7
Arsenal 7
Unión de Viale 0
Zona 3
Dep. Tuyango 12
Atl. Hernandarias 4
Independiente FBC 4
Juv. Sarmiento 0
Zona 4
Unión Agrarios 11
Unión FC 9
Juv. Unida 6
Dep. Bovril 5
Sauce de Luna 0
Zona 1
Seguí FBC - Sarmiento
Unión - Dep. Tabossi
Libre: Cañadita
Zona 2
Arsenal - Atl. María Grande
Litoral - Unión de Viale
Libre: Viale FBC
Zona 3
Juv. Sarmiento - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Zona 4
Dep. Bovril - Sauce de Luna
Unión FC - Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida
