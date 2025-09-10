Fútbol Femenino: sexta fecha para el Fútbol Chacarero

Se disputó la segunda fecha de la segunda rueda correspondiente al Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña en la rama femenina.

En este nuevo capítulo, Unión derrotó como visitante a Cañadita Central por 2-1, con goles de Daiana Díaz y Milagros Estevanazzio. Con este resultado, el Verde se afianza en lo más alto de la zona 1.

El plantel Cervecero estuvo integrado por: Jenifer Novoa, Brisa Torres, Ailén Ditrich, Delfina Gregorutti, Camila Welsch, Viviana Wiesner, Violeta Gareis, Katia Manfredi, Vanina Wiesner, Daniela Ruiz, Rocío Delgado, Daiana Díaz, Julieta Gareis, Milagros Estevanazzio, Abigaíl Del Castillo y Sofía Piray. DT: Gabriel Martínez.

En el otro partido de la Zona 1, Deportivo Tabossi derrotó por 3-0 a Seguí FBC. Mientras que el Club Atlético Sarmiento, quedó libre.

Otros resultados

Zona 2

Unión de Viale 0-2 Arsenal

Viale FBC 1-1 Litoral

Libre: Atl. María Grande

Zona 3

Dep.Tuyango 3-0 Juv. Sarmiento

Libres: Independiente FBC y Atl. Hernandarias

Zona 4

Unión Agrarios 1-0 Dep. Bovril

Juv. Unida 1-1 Unión FC

Libre: Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1

Unión 15

Sarmiento 7

Dep. Tabossi 6

Cañadita 5

Seguí FBC 1

Zona 2

Atl. María Grande 10

Litoral 9

Viale FBC 7

Arsenal 7

Unión de Viale 0

Zona 3

Dep. Tuyango 12

Atl. Hernandarias 4

Independiente FBC 4

Juv. Sarmiento 0

Zona 4

Unión Agrarios 11

Unión FC 9

Juv. Unida 6

Dep. Bovril 5

Sauce de Luna 0

Próxima fecha (7°)

Zona 1

Seguí FBC - Sarmiento

Unión - Dep. Tabossi

Libre: Cañadita

Zona 2

Arsenal - Atl. María Grande

Litoral - Unión de Viale

Libre: Viale FBC

Zona 3

Juv. Sarmiento - Independiente FBC

Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango

Zona 4

Dep. Bovril - Sauce de Luna

Unión FC - Unión Agrarios

Libre: Juv. Unida