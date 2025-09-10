Liga Paranaense: Academia Crack campeón invicto en Sub 12

Durante el último fin de semana, se disputó la última fecha en la Liga Paranaense de Fútbol. El plantel Sub 12 de la Academia Crack Fútbol Total, llegaba con grandes chances de obtener el título. Tras igualar sin goles ante San Benito de Paraná, las Académicas se consagraron campeonas de manera invicta, con una campaña que incluyó 10 partidos. Allí obtuvieron 6 victorias y 4 empates, sin recibir goles en todo el torneo.

El plantel campeón estuvo integrado por: Milena Ruiz, Olivia Giménez, Jazmín Gieco, Tabia Elsezar, Nayla Núñez, Marthina Vergara, Naiara Alegre, Aybar Schneider, Kiara Castro, Maitena Sena, Camila Fuschs, Felicitas Alfonso y Zaira Boaglio.

La Sub 14 cerró con goleada

Tras haber sido campeón con una fecha de anticipación, esta categoría jugó el noveno episodio para culminar con el calendario. Fue triunfo 3-0 sobre Boca Paraná con goles de Isabella Prediger en dos oportunidades y Zaira Zabala.

Este plantel estuvo integrado por Brenda Wilams, Milagros Godoy, Zaira Boaglio, Nayla Núñez, Aimará Schneider, Melina Lallana, Maitena Sena, Isabella Prediger, Ximena Villanueva, Zaira Zabala, Naiara Alegre, Naiara Brauer, Felicitas Alfonso y Priscila Oris.

La primera división eliminada en la Copa “Túnel Subfluvial”

También durante el pasado domingo se jugaron los cuartos de final de este certamen que involucra a los equipos pertenecientes a la Liga Paranaense y Liga Santafesina de Fútbol. En esa instancia, el plantel mayor de las “Académicas” igualó 1-1 ante Arenas FC con gol de Gilda Barreto. Posteriormente, en los penales, el equipo capitalino se quedó con la tanda por 4-3, obteniendo el boleto a semifinales. Los otros equipos clasificados entre los cuatro mejores equipos son Belgrano, San Benito de Paraná y Unión de Santa Fe.