Liga Paranaense: Academia Crack campeón invicto en Sub 12

Se presentó en Crespo el equipo de ciclismo “Entre Ríos entre todos”
El proyecto, integrado por ciclistas de Entre Ríos y Santa Fe, afrontará la temporada 2025-2026. Entre sus filas se encuentra el crespense Nicolás Ledesma.
Durante el último fin de semana, se disputó la última fecha en la Liga Paranaense de Fútbol. El plantel Sub 12 de la Academia Crack Fútbol Total, llegaba con grandes chances de obtener el título. Tras igualar sin goles ante San Benito de Paraná, las Académicas se consagraron campeonas de manera invicta, con una campaña que incluyó 10 partidos. Allí obtuvieron 6 victorias y 4 empates, sin recibir goles en todo el torneo.
El plantel campeón estuvo integrado por: Milena Ruiz, Olivia Giménez, Jazmín Gieco, Tabia Elsezar, Nayla Núñez, Marthina Vergara, Naiara Alegre, Aybar Schneider, Kiara Castro, Maitena Sena, Camila Fuschs, Felicitas Alfonso y Zaira Boaglio.
Tras haber sido campeón con una fecha de anticipación, esta categoría jugó el noveno episodio para culminar con el calendario. Fue triunfo 3-0 sobre Boca Paraná con goles de Isabella Prediger en dos oportunidades y Zaira Zabala.
Este plantel estuvo integrado por Brenda Wilams, Milagros Godoy, Zaira Boaglio, Nayla Núñez, Aimará Schneider, Melina Lallana, Maitena Sena, Isabella Prediger, Ximena Villanueva, Zaira Zabala, Naiara Alegre, Naiara Brauer, Felicitas Alfonso y Priscila Oris.
También durante el pasado domingo se jugaron los cuartos de final de este certamen que involucra a los equipos pertenecientes a la Liga Paranaense y Liga Santafesina de Fútbol. En esa instancia, el plantel mayor de las “Académicas” igualó 1-1 ante Arenas FC con gol de Gilda Barreto. Posteriormente, en los penales, el equipo capitalino se quedó con la tanda por 4-3, obteniendo el boleto a semifinales. Los otros equipos clasificados entre los cuatro mejores equipos son Belgrano, San Benito de Paraná y Unión de Santa Fe.
Con ocho goles, Lionel Messi lidera la tabla de artilleros en las Eliminatorias. Primera vez que el astro argentino culmina unas Eliminatorias como máximo anotador
Argentina, sin Lionel Messi, selló su participación en las Eliminatorias con una derrota por 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil pero se mantuvo como líder en la tabla con 38 unidades, nueve más que el escolta.
Después de las críticas que recibió el gobierno provincial por la decisión de no enviar una delegación a las instancias decisivas, el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello confirmó que habrá una delegación Panza Verde.
Este domingo 7 de septiembre, se disputó la 6a fecha de la temporada 2025 del Circuito Zonal Master de tenis “Copa Dirección de Deportes-Municipalidad de General Ramírez”, en las canchas del Club Racing de dicha ciudad.
Durante el pasado sábado 6 de septiembre, se disputaron los partidos correspondientes a la sexta fecha en las categorías formativas del Fútbol Chacarero.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Un ciudadano de 38 años fue imputado por Hurto, acaecido en la zona céntrica. Rápida resolución.
A más de 23 años de la desaparición, Marcos Rodríguez Allende asume como nuevo abogado querellante con el objetivo de dar un nuevo impulso a la investigación.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
La Municipalidad y técnicos de la empresa Brocart -en convenio con la Policía de Entre Ríos- dieron a conocer el trabajo encarado para la implementación de los dispositivos y qué incidencia tendrán las "fotomultas" que se generen.