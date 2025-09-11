¿Quiénes son los representantes crespenses en los juegos JADAR?

Desde el pasado martes 9 hasta el próximo domingo 14 de septiembre, se desarrollan los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) en Rosario, Santa Fe. Deportistas que representan a la ciudad de Crespo, son parte de la delegación entrerriana en 3 disciplinas diferentes.

Pelota Paleta: Melina Spahn en dupla con Alma Lardit (Deportivo Nogoyá), viajaron en representación de la Federación Entrerriana. Además, Melina fue quien portó la bandera entrerriana en el acto inaugural.

Rugby Seven: el seleccionado de la Unión Entrerriana, cuenta dentro del plantel con dos deportistas de Crespo: Florentina Martínez (jugadora de Cultural) y Micaela Warnke (jugadora de Echagüe con inicios en Cultural y Unión).

Vóleibol: la Federación Entrerriana se presenta con la selección Sub 21, que cuenta con la presencia de Eugenia Martínez, Emilia Bernachea y Matías Garay (entrenador en jefe). Los tres son oriundos de Diamante pero representan a la Escuela Municipal de Voley Crespense.