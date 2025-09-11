¿Quiénes son los representantes crespenses en los juegos JADAR?

En que horarios de argentina se jugarán los partidos del Mundial 2026
Hay buenas noticias para los fanáticos argentinos, ya que serán en horarios muy cómodos.
Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se llevan a cabo desde el martes 9 hasta el domingo 14 en Rosario, con deportistas crespenses como protagonistas.Deportes11 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Desde el pasado martes 9 hasta el próximo domingo 14 de septiembre, se desarrollan los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) en Rosario, Santa Fe. Deportistas que representan a la ciudad de Crespo, son parte de la delegación entrerriana en 3 disciplinas diferentes.
Pelota Paleta: Melina Spahn en dupla con Alma Lardit (Deportivo Nogoyá), viajaron en representación de la Federación Entrerriana. Además, Melina fue quien portó la bandera entrerriana en el acto inaugural.
Rugby Seven: el seleccionado de la Unión Entrerriana, cuenta dentro del plantel con dos deportistas de Crespo: Florentina Martínez (jugadora de Cultural) y Micaela Warnke (jugadora de Echagüe con inicios en Cultural y Unión).
Vóleibol: la Federación Entrerriana se presenta con la selección Sub 21, que cuenta con la presencia de Eugenia Martínez, Emilia Bernachea y Matías Garay (entrenador en jefe). Los tres son oriundos de Diamante pero representan a la Escuela Municipal de Voley Crespense.
Durante el pasado sábado 6 de septiembre se desarrolló un nuevo episodio en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Unión ganó y se afianza como líder de la zona.
Por la quinta fecha de la Asociación Paranaense, el conjunto “Cervecero” fue derrotado en la capital provincial ante Olimpia por 92-86.
El plantel crespense se quedó con el título con una tremenda campaña en el certamen capitalino.
El proyecto, integrado por ciclistas de Entre Ríos y Santa Fe, afrontará la temporada 2025-2026. Entre sus filas se encuentra el crespense Nicolás Ledesma.
Con ocho goles, Lionel Messi lidera la tabla de artilleros en las Eliminatorias. Primera vez que el astro argentino culmina unas Eliminatorias como máximo anotador
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Un apostador se convirtió en el flamante ganador de un premio millonario al acertar los números de la modalidad La Revancha del Quini 6, en el sorteo realizado este miércoles 10 de septiembre. Los números.
Las propuestas obtuvieron dictámen favorable en la Comisión de Nomenclatura y fueron sometidas a votación. ¿Qué nombres asignaron y dónde estarán?