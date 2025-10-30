Voleibol: Jugó la Sub 14 azul de Crespo

Básquetbol: triunfo clave de Unión
Por la 12° fecha de la Asociación Paranaense, el elenco crespense venció a Rowing 82-74.
La categoría Sub 14 de la Escuela Municipal de Crespo se presentó en el marco de un nuevo capítulo del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.Deportes30 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
La programación se llevó a cabo el sábado 25 de octubre, en el Polideportivo Municipal ‘Alejandro Vera’, del Parque Vieytes, en la localidad de San Benito.
En la jornada, el equipo azul de las crespenses ganó por 2 a 0 sus compromisos ante las anfitriones y frente a Unión Agrarios de Cerrito.
El plantel estuvo integrado por: Justina Di Bello, Xiomara Schonfeld, Guadalupe Laguna, Ana Folmer Bolzán, Malena Steinle Gareis, Felicia Alba, Ariana Olivera, Celene Kern y Jasmín Verón. DT: Mauro Holdstein.
Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.
Mediante redes sociales, la Liga Profesional hizo oficial la fecha y hora del Superclásico entre Boca y River.
Este viernes 31, el conjunto “Cervecero” recibirá a Sportivo Urquiza por el certamen nacional organizado por el Consejo Federal de AFA. Estación Plus FM 94.3 transmitirá en directo.
Con la presencia de la entrerriana Agostina Holzheier como titular, la selección argentina femenina de fútbol igualó 2-2 ante su par de Uruguay por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
El equipo de Claudio Úbeda reaccionó en el complemento y, con un doblete de Milton Giménez y un tanto de Miguel Merentiel, revirtió el marcador ante el “Guapo”
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
Efectivos policiales demoraron al estudiante, tras haber sido advertidos por directivos del establecimiento escolar. Se anticipó que convocarán a reunión de padres del alumnado.
El adolescente fue derivado al centro asistencial de referencia en esa zona, recibiendo el diagnóstico de trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.
Un hombre y una mujer protagonizaron un violento episodio de convivencia en el que, tras una discusión, se produjo un incendio en una camioneta.