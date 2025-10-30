Voleibol: Jugó la Sub 14 azul de Crespo

La programación se llevó a cabo el sábado 25 de octubre, en el Polideportivo Municipal ‘Alejandro Vera’, del Parque Vieytes, en la localidad de San Benito.

En la jornada, el equipo azul de las crespenses ganó por 2 a 0 sus compromisos ante las anfitriones y frente a Unión Agrarios de Cerrito.

El plantel estuvo integrado por: Justina Di Bello, Xiomara Schonfeld, Guadalupe Laguna, Ana Folmer Bolzán, Malena Steinle Gareis, Felicia Alba, Ariana Olivera, Celene Kern y Jasmín Verón. DT: Mauro Holdstein.