Básquetbol: triunfo clave de Unión

Por la 12° fecha de la Asociación Paranaense, el elenco crespense venció a Rowing 82-74.

Deportes30 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
En el marco del duodécimo capítulo del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense, Unión visitó al Paraná Rowing Club. El elenco “Cervecero” se trajo el triunfo por 82-74. 

El primer cuarto fue de trámite parejo y el marcador quedó en manos de Unión por la mínima diferencia (20-19). En el segundo, Rowing fue levemente mejor y se fue al descanso largo aventajando a los de Crespo por dos puntos (40-38). 

En el tercero se vio la mejor versión de Unión en cuanto a la efectividad, ganando el cuarto por 33-19 (59-71). En el último Unión bajó considerablemente la efectividad (solo sumó 11 puntos), pero gracias a la diferencia sacada en el anterior segmento, pudo quedarse con el triunfo por 82-74. 

Formaciones

Rowing (74): Augusto Leguizamón, Federico Epelbaum (8), Augusto Chémez (6), Benjamín Neugebauer (20), Bruno Bearzotti (3), Juan Pablo Cantero (18), Ingacio Stopello, Agustín Vidal (11), Lucca Sarno (4), Germán Schoenfeld (2), Mariano Destri y Francisco Rodríguez (2). DT: Mariano Silvestroni. 

Unión (82): Santiago Gelroth, Martín Porrchneg, Francisco Folmer (25), Martiniano Morales, Jaime Elías, Tomás Herbel (4), Rodrigo Gieco (14), Juan Pablo Folmer (22), Juan Manuel Copetti (3), Alan Cardozo (8) y Manuel Robles (6). DT: Marco Percara. 

Otros resultados

Sionista 56-68 Patronato
Recreativo 80-66 Quique
Paracao 83-72 Ciclista
Echagüe 51-88 Talleres
Olimpia 76-60 San Martín
Libre: Estudiantes

Posiciones

Recreativo 20
Sionista 19
Olimpia 19
Ciclista 18
Talleres 17
Estudiantes 17
Quique 17
Paracao 16
Unión 16
Rowing 15
Patronato 14
Echagüe 13
San Martín 12

Próxima fecha (última de la fase regular)

Unión - San Martín
Estudiantes - Echagüe
Talleres - Paracao
Rowing - Recreativo
Cilcista - Olimpia
Quique - Sionista

Libre: Patronato

