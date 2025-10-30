Básquetbol: triunfo clave de Unión

En el marco del duodécimo capítulo del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense, Unión visitó al Paraná Rowing Club. El elenco “Cervecero” se trajo el triunfo por 82-74.

El primer cuarto fue de trámite parejo y el marcador quedó en manos de Unión por la mínima diferencia (20-19). En el segundo, Rowing fue levemente mejor y se fue al descanso largo aventajando a los de Crespo por dos puntos (40-38).

En el tercero se vio la mejor versión de Unión en cuanto a la efectividad, ganando el cuarto por 33-19 (59-71). En el último Unión bajó considerablemente la efectividad (solo sumó 11 puntos), pero gracias a la diferencia sacada en el anterior segmento, pudo quedarse con el triunfo por 82-74.

Formaciones

Rowing (74): Augusto Leguizamón, Federico Epelbaum (8), Augusto Chémez (6), Benjamín Neugebauer (20), Bruno Bearzotti (3), Juan Pablo Cantero (18), Ingacio Stopello, Agustín Vidal (11), Lucca Sarno (4), Germán Schoenfeld (2), Mariano Destri y Francisco Rodríguez (2). DT: Mariano Silvestroni.

Unión (82): Santiago Gelroth, Martín Porrchneg, Francisco Folmer (25), Martiniano Morales, Jaime Elías, Tomás Herbel (4), Rodrigo Gieco (14), Juan Pablo Folmer (22), Juan Manuel Copetti (3), Alan Cardozo (8) y Manuel Robles (6). DT: Marco Percara.

Otros resultados

Sionista 56-68 Patronato

Recreativo 80-66 Quique

Paracao 83-72 Ciclista

Echagüe 51-88 Talleres

Olimpia 76-60 San Martín

Libre: Estudiantes

Posiciones

Recreativo 20

Sionista 19

Olimpia 19

Ciclista 18

Talleres 17

Estudiantes 17

Quique 17

Paracao 16

Unión 16

Rowing 15

Patronato 14

Echagüe 13

San Martín 12

Próxima fecha (última de la fase regular)

Unión - San Martín

Estudiantes - Echagüe

Talleres - Paracao

Rowing - Recreativo

Cilcista - Olimpia

Quique - Sionista

Libre: Patronato