Racing empató con Flamengo 0 a 0 y quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025

Se confirmó fecha y hora para el Superclásico: cuándo juegan Boca vs. RiverDeportes29 de octubre de 2025
Mediante redes sociales, la Liga Profesional hizo oficial la fecha y hora del Superclásico entre Boca y River.
Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.Deportes30 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
En un partido sin goles, la jugada más clara del conjunto argentino llegó a los 11 minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha y cabezazo del delantero Tomás Conechny, que el arquero Agustín Rossi pudo desviar sobre su poste derecho.
Además, el delantero de la visita Gonzalo Plata fue expulsado a los 10 minutos del complemento, por una agresión sin pelota sobre el defensor Marcos Rojo.
Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.
La primera llegada clara del partido fue de Racing, a los 11 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la derecha del defensor Facundo Mura habilitó al delantero Tomás Conechny, cuyo cabezazo potente y bajo por el poste derecho del arquero rival fue desviado al córner por Agustín Rossi.
Cuatro minutos más tarde llegó la visita, con un centro rasante desde la izquierda que cruzó toda el área y le quedó al carrilero Guillermo Varela, quien remató de primera y no pudo con el achique del guardameta Facundo Cambeses.
A los 32 minutos, un pase largo de Cambeses asistió por izquierda al extremo Santiago Solari, quien aprovechó la desatención de la defensa rival y buscó un disparo alto, que se fue por encima del travesaño.
Un minuto después, una gran jugada individual desde el medio hacia la izquierda del volante Giorgian De Arrascaeta permitió su remate al primer palo, aunque el uruguayo nunca advirtió el achique de Cambeses, quien se quedó con el disparo.
Ya en la segunda mitad, a los 10 minutos, el delantero Gonzalo Plata se fue expulsado, por un golpe con la mano en la pierna del defensor Marcos Rojo, en una jugada sin pelota y a pocos metros del juez de línea.
Doce minutos más tarde, el volante Agustín Almendra controló la pelota y disparó desde afuera, sobre el costado derecho de la cancha, con un tiro que salió a las manos de Rossi.
A los 24 minutos Racing volvió a llegar con claridad, cuando un centro al segundo palo habilitó el cabezazo del atacante Adrián “Maravilla" Martínez, que había errado el cálculo para cortar el centro pero pudo contener de todas formas.
A un minuto del final del tiempo reglamentario, un nuevo centro llegó desde la derecha hacia la mitad del área chica para el cabezazo del delantero Adrián Balboa, que se fue muy cerca del caño derecho de Rossi.
En el primer minuto de descuento, un centro quedó suelto en el área y fue controlado por el delantero Luciano Vietto, que le pegó de volea sobre el área chica aunque su tiro fue desviado por el guardameta del “Mengao”, en una excelente demostración de reflejos.
Semifinal.
Partido de vuelta.
Racing 0 - 0 (0 - 1) Flamengo (Brasil).
Estadio: Presidente Perón.
Árbitro: Piero Maza (Chile).
VAR: Juan Lara (Chile).
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini. Juan Nardoni, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Incidencia en el segundo tiempo: 10m. Gonzalo Plata expulsado (F).
Cambios en el segundo tiempo: 15m. Danilo por Giorgian De Arrascaeta (F) y Bruno Henrique por Jorge Carrascal (F); 18m. Duván Vergara por Tomás Conechny (R), 21m. Gastón Martirena por Facundo Mura (R) y Matías Zaracho por Juan Nardoni (R); 23m. Emerson Royal por Guillermo Varela (F) y Saúl Ñíguez por Luiz Araujo (F); 32m. Luciano Vietto por Agustín Almendra (R) y Adrián Balboa por Santiago Solari (R); 42m. Everton Araujo por Jorginho (F).
Este viernes 31, el conjunto “Cervecero” recibirá a Sportivo Urquiza por el certamen nacional organizado por el Consejo Federal de AFA. Estación Plus FM 94.3 transmitirá en directo.
Con la presencia de la entrerriana Agostina Holzheier como titular, la selección argentina femenina de fútbol igualó 2-2 ante su par de Uruguay por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
El equipo de Claudio Úbeda reaccionó en el complemento y, con un doblete de Milton Giménez y un tanto de Miguel Merentiel, revirtió el marcador ante el “Guapo”
El “Millonario” cayó por 4 a 3 en los penales ante el “Lepra mendocina”.
La Escuela Municipal de Crespo tuvo agenda deportiva con tres categorías, en la continuidad del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
En horas de la mañana de este lunes se registró un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 291 y medio, en jurisdicción de Gobernador Mansilla. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, en la que se trasladaban dos personas pertenecientes a una empresa de Crespo, despistó y terminó volcando.
Este fin de semana se realizarán distintas actividades religiosas en Crespo, en el marco del Día de Todos los Santos (sábado 1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (domingo 2 de noviembre), fechas tradicionales de recordación y oración por los seres queridos fallecidos.
Se trata de Fabio Damián Ricle, acusado de homicidio culposo por un siniestro vial fatal en 2024 y recordado por protagonizar otro accidente en Año Nuevo la ruta 11 cerca de Diamante. El juez resolverá si acepta el acuerdo de juicio abreviado.
La propuesta, presentada por Romina Diez, introduce beneficios fiscales, flexibilización de contratos y estímulos a la contratación formal, con el objetivo de dinamizar la economía y modernizar el régimen laboral
El Director Administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, brindó detalles sobre la denuncia penal que derivó en múltiples allanamientos e incautación de computadoras en la repartición, así como en otras provincias.