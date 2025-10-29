Plus en Vivo

Se viene el debut de Unión en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol

Este viernes 31, el conjunto “Cervecero” recibirá a Sportivo Urquiza por el certamen nacional organizado por el Consejo Federal de AFA. Estación Plus FM 94.3 transmitirá en directo.

Deportes29 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Unión de Crespo (último campeón y actual semifinalista de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña), comenzará este viernes una nueva travesía nacional cuando debute en el Torneo Regional Federal Amateur (certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. 

Esta ocasión, será la primera en la que represente al Fútbol Chacarero. En las anteriores siete oportunidades, representó a la Liga Paranaense de Fútbol, siendo la última el Torneo Federal C 2016. Anteriormente, participó del Torneo del Interior (1991, 2006, 2012 y 2014) y Torneo Argentino B (1997/1998 y 2000). 

El elenco “Cervecero”, integra la zona 1 de la región Litoral Sur y tendrá su debut este viernes 31 de octubre, en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, a partir de las 20.30. En la oportunidad, será local de Sportivo Urquiza, que en la primera fecha igualó ante Neuquén 1-1, mientras que Unión quedó libre.

FM Estación Plus 94.3 transmitirá en directo con relatos de Mauricio Jacob en otra producción de “Informe Deportivo”

