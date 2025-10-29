Se viene el debut de Unión en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol

Se confirmó fecha y hora para el Superclásico: cuándo juegan Boca vs. RiverDeportes29 de octubre de 2025
Mediante redes sociales, la Liga Profesional hizo oficial la fecha y hora del Superclásico entre Boca y River.
Este viernes 31, el conjunto “Cervecero” recibirá a Sportivo Urquiza por el certamen nacional organizado por el Consejo Federal de AFA. Estación Plus FM 94.3 transmitirá en directo.Deportes29 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Unión de Crespo (último campeón y actual semifinalista de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña), comenzará este viernes una nueva travesía nacional cuando debute en el Torneo Regional Federal Amateur (certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.
Esta ocasión, será la primera en la que represente al Fútbol Chacarero. En las anteriores siete oportunidades, representó a la Liga Paranaense de Fútbol, siendo la última el Torneo Federal C 2016. Anteriormente, participó del Torneo del Interior (1991, 2006, 2012 y 2014) y Torneo Argentino B (1997/1998 y 2000).
El elenco “Cervecero”, integra la zona 1 de la región Litoral Sur y tendrá su debut este viernes 31 de octubre, en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, a partir de las 20.30. En la oportunidad, será local de Sportivo Urquiza, que en la primera fecha igualó ante Neuquén 1-1, mientras que Unión quedó libre.
FM Estación Plus 94.3 transmitirá en directo con relatos de Mauricio Jacob en otra producción de “Informe Deportivo”
Mediante redes sociales, la Liga Profesional hizo oficial la fecha y hora del Superclásico entre Boca y River.
Con la presencia de la entrerriana Agostina Holzheier como titular, la selección argentina femenina de fútbol igualó 2-2 ante su par de Uruguay por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
El equipo de Claudio Úbeda reaccionó en el complemento y, con un doblete de Milton Giménez y un tanto de Miguel Merentiel, revirtió el marcador ante el “Guapo”
El “Millonario” cayó por 4 a 3 en los penales ante el “Lepra mendocina”.
La Escuela Municipal de Crespo tuvo agenda deportiva con tres categorías, en la continuidad del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
La joven patinadora Faustina Montenotte Ruda, de 14 años, integra la Selección Argentina en el Mundial de Patinaje Artístico 2025 en Beijing. Tiene raíces crespenses.
En horas de la mañana de este lunes se registró un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 291 y medio, en jurisdicción de Gobernador Mansilla. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, en la que se trasladaban dos personas pertenecientes a una empresa de Crespo, despistó y terminó volcando.
El Concejo Deliberante avaló esa transferencia de dominio, para que se concrete la primera parte del proyecto de "Sala de Reuniones y Conferencias". La estructura edilicia es para uso común empresarial. Asimismo, Marcelo Cerutti se comprometió a también donarles 18.000 ladrillos PET para la construcción.
Se trata de Fabio Damián Ricle, acusado de homicidio culposo por un siniestro vial fatal en 2024 y recordado por protagonizar otro accidente en Año Nuevo la ruta 11 cerca de Diamante. El juez resolverá si acepta el acuerdo de juicio abreviado.
La propuesta, presentada por Romina Diez, introduce beneficios fiscales, flexibilización de contratos y estímulos a la contratación formal, con el objetivo de dinamizar la economía y modernizar el régimen laboral
El Director Administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, brindó detalles sobre la denuncia penal que derivó en múltiples allanamientos e incautación de computadoras en la repartición, así como en otras provincias.