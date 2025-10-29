Con la crespense Agostina Holzheier, Argentina rescató un empate en Montevideo

Boca lo dio vuelta con autoridad y venció 3-1 a Barracas Central por el Torneo Clausura
El equipo de Claudio Úbeda reaccionó en el complemento y, con un doblete de Milton Giménez y un tanto de Miguel Merentiel, revirtió el marcador ante el “Guapo”
Con la presencia de la entrerriana Agostina Holzheier como titular, la selección argentina femenina de fútbol igualó 2-2 ante su par de Uruguay por la segunda fecha de la Liga de Naciones.Deportes29 de octubre de 2025
El encuentro se disputó este martes en el Estadio Centenario de Montevideo y contó con el arbitraje de Emikar Calderas (Venezuela).
Stephanie Lacoste adelantó a las locales y Maricel Pereyra equilibró el marcador. Sin embargo, Belén Aquino volvió a poner en ventaja a las charrúas, hasta que apareció Annika Paz para colocar la igualdad definitiva en Montevideo.
En el arranque del encuentro, Eliana Stábile vio a la arquera adelantada y, con una gran definición de larga distancia, casi rompe el cero, pero le sacaron la pelota en la línea.
La Albiceleste siguió insistiendo en los primeros minutos. Primero, la crespense Holzheier lastimó con un derechazo que se desvió cerca del palo izquierdo, luego Cometti ganó de arriba con un cabezazo que no pudo encontrar la dirección correcta y Bonsegundo, también de media distancia, sacudió la red del lado de afuera.
El ritmo de juego era manejado por el equipo de Portanova. Sin embargo, a los 34 minutos, Stephanie Lacoste tiró un centro de larga distancia que, pese a no ser desviado, terminó en el fondo de la red.
En el inicio del complemento, la Albiceleste no perdió el tiempo: Maricel Pereyra la capturó en el aire a los dos minutos y marcó el empate con un golazo.
Uruguay respondió rápidamente con un tremendo remate de Aquino, pero la arquera argentina, con una gran volada, la sacó al córner.
Friccionado y sin espacios. Así se desarrollaba una segunda parte donde ningún equipo lograba romper líneas. Flor Bonsegundo, a raíz de una individualidad, pudo inquietar al arco rival con un remate que se estrelló en la cara externa. Pero en la acción siguiente, Uruguay golpeó con una transición rápida que terminó en los pies de Belén Aquino, quien aprovechó el mano a mano y puso el 2-1.
Cuando el partido se moría, un buen centro de Bonsegundo encontró a Annika Paz que, con un cabezazo bombeado, empató el encuentro para la Albiceleste. De esta manera, la selección argentina sumó cuatro puntos al cabo de dos presentaciones en esta Liga de Naciones.
El “Millonario” cayó por 4 a 3 en los penales ante el “Lepra mendocina”.
La Escuela Municipal de Crespo tuvo agenda deportiva con tres categorías, en la continuidad del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
La joven patinadora Faustina Montenotte Ruda, de 14 años, integra la Selección Argentina en el Mundial de Patinaje Artístico 2025 en Beijing. Tiene raíces crespenses.
El ‘Bicho’ se impuso por 2-1 ante el ‘Pirata’ y deberá enfrentar en el duelo decisivo por el título al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia.
Tras haber igualado en 68, el elenco crespense fue derrotado por Quique por 84-76 en tiempo suplementario por la fecha 11de la APB.
La entidad presentó una nota al Concejo Deliberante solicitando información sobre un local comercial próximo a habilitarse y reiteró pedidos al municipio para reforzar los controles frente a la venta ambulante y la comercialización informal de productos ópticos en la ciudad.
La extraña situación que se produjo durante la jornada electoral en una escuela, derivó en actuaciones en sede policial.
En horas de la mañana de este lunes se registró un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 291 y medio, en jurisdicción de Gobernador Mansilla. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, en la que se trasladaban dos personas pertenecientes a una empresa de Crespo, despistó y terminó volcando.
El Concejo Deliberante avaló esa transferencia de dominio, para que se concrete la primera parte del proyecto de "Sala de Reuniones y Conferencias". La estructura edilicia es para uso común empresarial. Asimismo, Marcelo Cerutti se comprometió a también donarles 18.000 ladrillos PET para la construcción.