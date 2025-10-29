Con la crespense Agostina Holzheier, Argentina rescató un empate en Montevideo

El encuentro se disputó este martes en el Estadio Centenario de Montevideo y contó con el arbitraje de Emikar Calderas (Venezuela).

Stephanie Lacoste adelantó a las locales y Maricel Pereyra equilibró el marcador. Sin embargo, Belén Aquino volvió a poner en ventaja a las charrúas, hasta que apareció Annika Paz para colocar la igualdad definitiva en Montevideo.

En el arranque del encuentro, Eliana Stábile vio a la arquera adelantada y, con una gran definición de larga distancia, casi rompe el cero, pero le sacaron la pelota en la línea.

La Albiceleste siguió insistiendo en los primeros minutos. Primero, la crespense Holzheier lastimó con un derechazo que se desvió cerca del palo izquierdo, luego Cometti ganó de arriba con un cabezazo que no pudo encontrar la dirección correcta y Bonsegundo, también de media distancia, sacudió la red del lado de afuera.

El ritmo de juego era manejado por el equipo de Portanova. Sin embargo, a los 34 minutos, Stephanie Lacoste tiró un centro de larga distancia que, pese a no ser desviado, terminó en el fondo de la red.

En el inicio del complemento, la Albiceleste no perdió el tiempo: Maricel Pereyra la capturó en el aire a los dos minutos y marcó el empate con un golazo.

Uruguay respondió rápidamente con un tremendo remate de Aquino, pero la arquera argentina, con una gran volada, la sacó al córner.

Friccionado y sin espacios. Así se desarrollaba una segunda parte donde ningún equipo lograba romper líneas. Flor Bonsegundo, a raíz de una individualidad, pudo inquietar al arco rival con un remate que se estrelló en la cara externa. Pero en la acción siguiente, Uruguay golpeó con una transición rápida que terminó en los pies de Belén Aquino, quien aprovechó el mano a mano y puso el 2-1.

Cuando el partido se moría, un buen centro de Bonsegundo encontró a Annika Paz que, con un cabezazo bombeado, empató el encuentro para la Albiceleste. De esta manera, la selección argentina sumó cuatro puntos al cabo de dos presentaciones en esta Liga de Naciones.