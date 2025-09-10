Básquetbol: Unión cayó ante Olimpia

En la noche de este martes 9 de septiembre, comenzó la quinta fecha de la Asociación Paranaense de Básquetbol. En su visita a Paraná, Unión cayó derrotado por Olimpia por 92-86.

La paridad se adueñó del primer y segundo período. En la primera parte hubo igualdad en 19. Mientras que, en el segundo, Olimpia sacó diferencia de un punto para irse al descanso largo ganando 44-43.

En el tercer segmento, se vio la mejor producción goleadora de Unión, que se quedó con ese parcial por 29-22, mientras que en el último fue la antítesis. El Verde anotó tan solo 14 puntos, mientras que Olimpia tuvo su mejor producción goleadora con 26, para darle el resultado final al marcador de 92-86.

Formaciones

Olimpia (92): Nicolás Agasse (21), Valentín Sánchez (9), Hugo Cuello (13), Emiliano Larghi (9), Juan Manuel Gómez, Mateo Jacob (3), Nicolás Sánchez (4), Álvaro Todone (17), Brian Tabares, Valentín Poeti, Juan Pagnone (14) y Marcos Bottazzi (2). DT: Pedro Ayala.

Unión (86): Santiago Gelroth (2), Martin Porrchneg (3), Francisco Folmer (30), Martiniano Morales (2), Juan Saluzzio, Tomás Herbel (3), Rodrigo Gieco (8), Juan Pablo Folmer (14), Elías Jaime, Juan Manuel Copetti (9), Alan Cardozo (12), y Manuel Robles (3). DT: Marco Percara.

Otros partidos

Patronato 65-82 Ciclista

Echagüe - Sionista (miércoles 10, 21.30 hs.)

Quique - San Martín (miércoles 10, 21.30 hs.)

Paracao - Recreativo (miércoles 10, 21.30)

Estudiantes - Rowing (miércoles 10, 21:45 hs.)

Libre: Talleres