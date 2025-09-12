Plus en Vivo

Paraná Campaña: sexta fecha para los mayores y séptima fecha para los gurises y Primera División Femenina.

Durante este sábado 13 y domingo 14, se estará disputando un nuevo episodio en todas las divisionales del Fútbol Chacarero.

Deportes12 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción este sábado 13 con las categorías formativas, mientras que el domingo 14 se jugará un nuevo episodio en las categorías mayores. 

Programación

Sábado 13 - Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Zona 1
Cultural Celeste - Unión Verde
Sarmiento Rojo - Arsenal Verde
Libre: Cultural Blanco

Zona 2
Unión Blanco - Dep. Tabossi
Seguí FBC - Sarmiento Blanco
Libre: Cañadita

Zona 3
Litoral - Unión de Viale
Arsenal Blanco - Atl. María Grande
Libre: Viale FBC

Zona 4
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Juv. Sarmiento - Independiente FBC
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Dep. Bovril - Sauce de Luna
Unión FC - Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida

Sábado 13 - Primera División Femenina

Zona 1
Unión - Dep. Tabossi
Seguí FBC - Sarmiento
Libre: Cañadita

Zona 2
Arsenal - Atl. María Grande
Litoral - Unión de Viale
Libre: Viale FBC

Zona 3
Juv. Sarmiento - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango

Zona 4
Dep. Bovril - Sauce de Luna
Unión FC - Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida

Domingo 14 - Sub 20, Sub 17 y Primera División Masculina

Zona Sur
Sarmiento - Unión de Viale
Cultural - Seguí FBC
Cañadita - Unión
Arsenal - Viale FBC
Libre: Dep. Tabossi

Zona Norte
Asoc. Diego Maradona - Independiente FBC
Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Atl. María Grande - Litoral
Libre: Dep. Tuyango

