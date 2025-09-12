Paraná Campaña: sexta fecha para los mayores y séptima fecha para los gurises y Primera División Femenina.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción este sábado 13 con las categorías formativas, mientras que el domingo 14 se jugará un nuevo episodio en las categorías mayores.

Programación

Sábado 13 - Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Zona 1

Cultural Celeste - Unión Verde

Sarmiento Rojo - Arsenal Verde

Libre: Cultural Blanco

Zona 2

Unión Blanco - Dep. Tabossi

Seguí FBC - Sarmiento Blanco

Libre: Cañadita

Zona 3

Litoral - Unión de Viale

Arsenal Blanco - Atl. María Grande

Libre: Viale FBC

Zona 4

Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango

Juv. Sarmiento - Independiente FBC

Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5

Dep. Bovril - Sauce de Luna

Unión FC - Unión Agrarios

Libre: Juv. Unida

Sábado 13 - Primera División Femenina

Zona 1

Unión - Dep. Tabossi

Seguí FBC - Sarmiento

Libre: Cañadita

Zona 2

Arsenal - Atl. María Grande

Litoral - Unión de Viale

Libre: Viale FBC

Zona 3

Juv. Sarmiento - Independiente FBC

Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango

Zona 4

Dep. Bovril - Sauce de Luna

Unión FC - Unión Agrarios

Libre: Juv. Unida

Domingo 14 - Sub 20, Sub 17 y Primera División Masculina

Zona Sur

Sarmiento - Unión de Viale

Cultural - Seguí FBC

Cañadita - Unión

Arsenal - Viale FBC

Libre: Dep. Tabossi

Zona Norte

Asoc. Diego Maradona - Independiente FBC

Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios

Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento

Atl. María Grande - Litoral

Libre: Dep. Tuyango