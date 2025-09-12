Paraná Campaña: sexta fecha para los mayores y séptima fecha para los gurises y Primera División Femenina.

¿Quiénes son los representantes crespenses en los juegos JADAR?
Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se llevan a cabo desde el martes 9 hasta el domingo 14 en Rosario, con deportistas crespenses como protagonistas.
Durante este sábado 13 y domingo 14, se estará disputando un nuevo episodio en todas las divisionales del Fútbol Chacarero.Deportes12 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción este sábado 13 con las categorías formativas, mientras que el domingo 14 se jugará un nuevo episodio en las categorías mayores.
Sábado 13 - Sub 11, Sub 13 y Sub 15
Zona 1
Cultural Celeste - Unión Verde
Sarmiento Rojo - Arsenal Verde
Libre: Cultural Blanco
Zona 2
Unión Blanco - Dep. Tabossi
Seguí FBC - Sarmiento Blanco
Libre: Cañadita
Zona 3
Litoral - Unión de Viale
Arsenal Blanco - Atl. María Grande
Libre: Viale FBC
Zona 4
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Juv. Sarmiento - Independiente FBC
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Dep. Bovril - Sauce de Luna
Unión FC - Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida
Zona 1
Unión - Dep. Tabossi
Seguí FBC - Sarmiento
Libre: Cañadita
Zona 2
Arsenal - Atl. María Grande
Litoral - Unión de Viale
Libre: Viale FBC
Zona 3
Juv. Sarmiento - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Zona 4
Dep. Bovril - Sauce de Luna
Unión FC - Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida
Zona Sur
Sarmiento - Unión de Viale
Cultural - Seguí FBC
Cañadita - Unión
Arsenal - Viale FBC
Libre: Dep. Tabossi
Zona Norte
Asoc. Diego Maradona - Independiente FBC
Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Atl. María Grande - Litoral
Libre: Dep. Tuyango
