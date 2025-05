Convocan a vecinos de Barrio La Paz, para idear una nueva "Plaza de mi Barrio"

Este sábado 31 de mayo, a las 10:00, en la intersección de Tucumán y La Pampa, tendrá lugar la primera instancia que se enmarca en la propuesta participativa para crear un espacio verde de esparcimiento.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Crespo, Lic. Vanesa Pusineri, explicó: "Este programa 'La Plaza de mi Barrio' viene funcionando desde hace varios años, con el propósito de intervenir espacios que no tienen nada o que necesitan un reacondicionamiento, como sucedió el año pasado con la Plaza San Lorenzo. Tiene el espíritu de pensar junto con los vecinos, qué remodelación hacer, qué característica particular darle, qué prestaciones son prioridad para quienes viven en la zona. En este caso, será una plaza nueva. En ese sector de la ciudad, existe un espacio verde en La Pampa y Tucumán; y cerquita hay otro, en calle Concepción del Uruguay. Vamos a decidir con los vecinos en cuál se desarrollará la plaza".

La funcionaria destacó que "Plaza Guadalupe, Plaza San Lorenzo ó Las Margaritas en Barrio Azul, fueron experiencias en las que se remodeló intervenciones que estaban desde hace muchos años. Ahora la diferencia, es que es un terreno vacío, sólo hay algunos arbolitos -que los vecinos han ido plantando-, por lo que el desafío será empezarla desde cero", dijo con entusiasmo.

La creatividad a la hora de diseñarla está abierta, más allá que después deberán ajustarse las pretensiones a las posibilidades presupuestarias municipales. En tal sentido, Pusineri sostuvo: "Planificarla y ejecutarla en forma completa conlleva un esfuerzo desde el municipio, porque no estamos en momentos económicos como para desarrollar grandes proyectos. Pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo con los vecinos, tendrán un espacio lindo, para disfrutar. En esta primera reunión del sábado, recopilamos un poco las ideas de lo que se quiere. Al no tener nada la plaza, implicará una inversión más importante, pero después de esta convocatoria se harán los planos, un presupuesto, y en futuras reuniones se va definiendo concretamente lo que se puede hacer y lo que no. Muchas veces surgen votaciones, como para elegir si se hará una canchita de determinada manera o un playón de otra, si se colocará este juego sí o este juego no. El presupuesto es finito, por eso la idea es llegar a acuerdos con los vecinos en cuanto a las preferencias y sino, se vota. Todavía no tenemos un monto específico, pero dentro de 20 días a un mes, ya tendremos números más certeros sobre el margen de inversión en el cual manejarnos".

Nuevas y constantes radicaciones, llevaron a definir el Barrio La Paz, como el próximo en este programa municipal. Al respecto, la secretaria de Gobierno indicó: "El barrio está creciendo y también está pegado a un sector de barrio San José, donde tampoco hay un espacio verde. De manera que tendrá este doble efecto. La idea siempre es que a partir de estas intervenciones, más allá de ser aprovechados los espacios verdes por gente del barrio, también sean ocupados por personas de otros sectores de la ciudad. Las experiencias han dejado en evidencia ese movimiento que se genera. Cada vez que se inaugura una plaza sucede esto, los del barrio se apropian del espacio, y también llegan a compartir y disfrutar los que residen en otras zonas. Los residentes del barrio son quienes más lo aprovechan por la cercanía, pero por lo que ofrece o por alguna particularidad, también se convierte en una opción para quienes viven más alejados".

Con énfasis en la reunión prevista para este 31 de mayo, la funcionaria señaló: Nos vamos a encontrar en esa esquina, a las 10:00. Cualquier vecino se puede acercar a llevar su idea, su inquietud. Siempre hacemos una modalidad tipo taller, en el que se busca la mayor participación de opiniones posibles. Va a estar parte del equipo municipal, tomando nota de las propuestas y los intereses. Estimamos una duración de una hora u hora y media. Por eso convocamos a las 10:00, como para que después los vecinos tengan tiempo para ir a cocinar, sin complicaciones", aclaró, al dar cuenta del perfil ameno que revisten estos encuentros.

Finalmente, Pusineri resaltó que "el municipio tiene confeccionado un relevamiento de todos los espacios y parques de la ciudad. Estamos también con un activo programa de remodelación de los espacios ya existentes. De a poquito, lo vamos logrando. El año pasado se mejoraron 10 plazas, además de la inaugurada Plaza San Lorenzo, que fue la que más desarrollo tuvo. Vamos paulatinamente llegando a los distintos parquecitos o paseos, con acciones que hacen al mantenimiento o mejoramiento, según el caso".