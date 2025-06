El Fundador de Manaos, Orlando Canido, aseguró que una botella de gaseosa que al consumidor le llega con un precio de $1.000, por ejemplo, podría venderla en $480 si no fuera por los impuestos.

Y también hizo hincapié en los altos costos en servicios. “Gasté de luz $118 millones y la factura me llegó en 600 millones por otros costos. Si me cobraran lo que yo consumo solamente, tendría la posibilidad de bajar, por lo menos, un 20% el precio”, señaló.

Aun contra esos avatares, puso de relieve que la presencia de la gaseosa de su marca en el mercado nacional logra regular el precio de las otras, incluída la Coca Cola, que según él, de no estar Manaos, “valdría 8.000 o 9.000 mangos”.

Al respecto, dijo que una gaseosa de su marca de 2,25 litros “hoy ronda los 1.500 pesos y la competencia debe estar a $4.000”.

El empresario ratificó, en diálogo con La Fábrica Podcast, que sin el rol regulatorio que ejerce su participación en el mercado de las gaseosas, "no sé cuánta tomaría el pueblo" a los $ 9.000 la botella que estarían cobrando, de acuerdo con su estimación, las competidoras multinacionales.

Previo a la motosierra de Javier Milei, el ranking Brand Footprint mostraba a Coca-Cola como la marca de consumo masivo más elegida por los hogares en Argentina.

Colosos multinacionales

Refres Now SA es la empresa argentina que elabora las bebidas Manaos en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Virrey del Pino y oficina administativa en Rafael Castillo, La Matanza. Emplea a 600 trabajadores.

El empresario creció "bien de abajo", como destaca, hasta enfrentar en el mercado argentino a los colosos globales Coca Cola y Pepsi.

Precisamente, como distribuidor se había erigido en el más grande en la historia de Coca Cola. “Vendía 60 camiones por día”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que había pasado a ser el número 1 en ventas de Cervezas Bieckert, superando al propio dueño, que era Antonio Cafiero, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Aproximadamente el 80% de las bebidas sin alcohol se vende en comercios de barrio, almacenes, autoservicios, quioscos y despensas y representan aproximadamente el 40% de sus ingresos.

Invertir en mercadería

Cuenta que cuando hizo una diferencia económica compró alguna propiedad, un campo y mucha mercadería, con lo cual enfatiza que nunca "me agarró el banco y se quedó con mi dinero o perdí porque se fue el dólar a 40 pesos y estaba a 2 pesos. Yo toda la plata la invierto en mercadería”, subrayó.

Sin embargo, admite que tuvo que afrontar pérdidas durante la hiperinflación, entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

En ese momento, vendía gaseosas con marca propia a grandes cadenas.

“Makro me debía $581.000, que en ese momento eran US$ 581.000, y me devolvió la mercadería vencida ocho meses después”, expuso.

Si pudo salir airoso fue debido a que tenía su red de distribución propia, que aún conserva, lo cual evitó que cayera.

Se quejó del gobierno en que "somos castigados con muchos impuestos, mucha persecución y mucho control con inspecciones constantes. Yo veo, por ejemplo, cuando voy a Estados Unidos el apoyo que le dan al empresario allá, lo acompañan, lo ayudan, lo empujan para adelante. En Europa es lo mismo, se lo respeta”.

La industria de las bebidas sin alcohol de la que participa Manaos se desarrolla en 12 provincias con sus productores agropecuarios, brinda 30.000 empleos directos y más de 100 mil indirectos.