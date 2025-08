Discapacidad: Crespo marchó para que legisladores nacionales rechacen el veto presidencial -VIDEO

En la tarde de este martes, Crespo no fue la excepción y como en tantas ciudades del país, ciudadanos sensibilizados por la problemática que atraviesan los sectores abocados a las personas con discapacidad y sus familias, se congregaron en Plaza Sarmiento. Un nutrido grupo se expresó en contra del veto a la Ley que determinaba la Emergencia.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Marcela Ramos, una de las voceras de los autoconvocados, manifestó: "Estamos pidiendo que no se vete la Ley de Emergencia, es decir, que no se confirme el veto. Ahora vuelve a las Cámaras, se tendrá que tratar y por eso le pedimos a los legisladores que nos acompañen y apoyen. La declaración de Emergencia es vital para muchísima gente con discapacidad".

Apuntando a la pérdida de calidad de vida que implica que la Ley sea vetada, sostuvo: "Está en juego la posibilidad que tienen las personas con discapacidad, de contar con las prestaciones que requieren. Esas prestaciones son todas las atenciones médicas, de instituciones, de centros de día, de escuelas, todas las disciplinas terapéuticas que requieren las personas con discapacidad. En este momento están en riesgo, no sólo porque son muy bajos los aranceles y porque el nomenclador no se actualiza prácticamente desde hace un año, sino también porque se pagan fuera de término, en períodos muy tardíos. Los profesionales, poco a poco tienen que dejar de atender, porque no lo pueden sostener. En lo concreto, significa que muchísimas personas se están quedando sin los tratamientos y sin todas las prestaciones que requieren para su vida cotidiana".

"Existen personas con discapacidad que se han quedado sin tratamiento psicológico, fonoaudiológico, psiquiátrico, fisiátrico, y demás. Son personas que están padeciendo y que no tienen una respuesta. Creíamos que la solución podía llegar de la mano de la Ley de Emergencia, pero nos ha sorprendido el veto y lamentamos muchísimo esto".

En relación a los fundamentos que el gobierno brindó sobre el veto, la encargada del Hogar Nuevo Amanecer de Crespo comentó: "Para nosotros es absolutamente inexplicable. La comisión de Presupuesto dijo que significa un 0,003% del PBI. Entonces no es una afectación económica trascendente. Se vive como un verdadero abandono y con mucha angustia. Esto está significando una cuestión de crueldad, que es inexplicable. No creíamos que pudiera ser posible contemplar vetar la ley, no se puede entender. Hay situaciones muy críticas, de personas que lo requieren sí o sí, pero bueno, sucedió y acá estamos. Con la esperanza en los legisladores. Ojalá que realmente entiendan la problemática y comprendan la gravedad de la situación, que vuelvan a votar a favor de la ley".

No obstante, el presidente Javier Milei deslizó que podría llegar a la instancia de judicialización de ser necesario, sobre lo cual Ramos dijo: "La verdad es muy triste lo que está pasando. Muy lamentable y nos llena de impotencia. Estamos en este contexto de 'recemos y esperemos'. Mientras tanto hay personas con discapacidad que necesitan ser atendidas", reafirmó con contundencia.

Por su parte, Milagros Bernat, agregó su testimonio a FM Estación Plus Crespo: "Estoy en la marcha como prestadora, porque soy psicopedagoga, pero también soy persona con discapacidad. Lo vivo desde los dos lugares. Es un completo abandono y una desilusión, porque estaba esa esperanza de creer que no iba a continuar con la medida del veto. Es casi irresponsable, es abandono y exclusión. Muchísima crueldad. Recibimos la noticia con un poco de desesperanza, pero hoy estamos en esta marcha, insistiendo, pidiendo a los legisladores que sean responsables y conscientes con su voto, porque los necesitamos".

Finalmente, en cuanto a la nota que desde Crespo se elevó a Provincia, pidiendo oportunamente acciones en post de lograr la Emergencia, Marcela Ramos indicó: "No hemos tenido una respuesta formal, sí la certeza de que hubo legisladores que se encargaron de hacérsela llegar al gobernador. Pero seguimos con atrasos en cuanto al pago de aranceles y un importante deterioro en las prestaciones".