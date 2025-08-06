Por Decreto, suspendieron aumentos de sueldo del gabinete municipal de Crespo

Mediante un Decreto, el intendente Marcelo Cerutti dispuso la "suspensión de cualquier incremento en los haberes que perciba el presidente municipal, los secretarios, directores, subdirectores, coordinadores y funcionarios cuyas retribuciones estén equiparadas a dichos ingresos, a partir del 1º de agosto de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025".

La medida concuerda con el Decreto Provincial Nº 1391/2025, en el cual el Poder Ejecutivo de Entre Ríos dispuso el congelamiento de haberes para autoridades de alto rango, como gesto de austeridad ante la situación económica actual.

En la fundamentación, Cerutti consideró que "es necesario acompañar desde el ámbito municipal decisiones que promuevan la coherencia y responsabilidad frente a la realidad económica que atraviesa la provincia".

A modo de análisis, se calificó de "oportuno adoptar medidas concretas que evidencien el compromiso del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal con una gestión pública austera y responsable".

El Decreto N° 787 del Departamento Ejecutivo, lleva la firma del presidente municipal y fue refrendado por Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano; Evangelina Schmidt, secretaria de Economía, Hacienda y Producción; y Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente.