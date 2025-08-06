Por Decreto, suspendieron aumentos de sueldo del gabinete municipal de Crespo

El Concejo Deliberante aprobó congelar sus dietas
Quedaron suspendidos los incrementos, tanto para los ediles, como así también para la vicepresidencia municipal y la secretaría legislativa. Los fundamentos de una votación unánime.
Resaltaron que la medida fue dispuesta como un gesto de austeridad. Alcanza al presidente municipal, los secretarios, directores, subdirectores, coordinadores y funcionarios con retribuciones equiparadas a los mismos.Crespo06 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Mediante un Decreto, el intendente Marcelo Cerutti dispuso la "suspensión de cualquier incremento en los haberes que perciba el presidente municipal, los secretarios, directores, subdirectores, coordinadores y funcionarios cuyas retribuciones estén equiparadas a dichos ingresos, a partir del 1º de agosto de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025".
La medida concuerda con el Decreto Provincial Nº 1391/2025, en el cual el Poder Ejecutivo de Entre Ríos dispuso el congelamiento de haberes para autoridades de alto rango, como gesto de austeridad ante la situación económica actual.
En la fundamentación, Cerutti consideró que "es necesario acompañar desde el ámbito municipal decisiones que promuevan la coherencia y responsabilidad frente a la realidad económica que atraviesa la provincia".
A modo de análisis, se calificó de "oportuno adoptar medidas concretas que evidencien el compromiso del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal con una gestión pública austera y responsable".
El Decreto N° 787 del Departamento Ejecutivo, lleva la firma del presidente municipal y fue refrendado por Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano; Evangelina Schmidt, secretaria de Economía, Hacienda y Producción; y Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente.
Quedaron suspendidos los incrementos, tanto para los ediles, como así también para la vicepresidencia municipal y la secretaría legislativa. Los fundamentos de una votación unánime.
"Se ha decidido postergar momentáneamente la conformación de la comisión", reza el documento que garantiza un cuarto intermedio en el conflicto entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de los trabajadores.
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.
Insisten en la urgente necesidad de mantener el texto aprobado, que declara la Emergencia. "La comisión de Presupuesto dijo que significa un 0,003% del PBI. Entonces no es una afectación económica trascendente. Se vive como un verdadero abandono y con mucha angustia", afirmó una de las participantes de la marcha.
Sergio Keiner, responsable de YPF LAR, confirmó que la estación de servicios integrará la nómina de los puntos de venta a prueba bajo esta modalidad. Cómo se preparan.
Los ediles fueron convocados a sesionar este miércoles 6 de agosto, a partir de las 20:00. Punto por punto de dictámenes y proyectos.
La conductora del rodado de menor porte fue ingresada a la guardia de un centro asistencial privado de Crespo.
Insisten en la urgente necesidad de mantener el texto aprobado, que declara la Emergencia. "La comisión de Presupuesto dijo que significa un 0,003% del PBI. Entonces no es una afectación económica trascendente. Se vive como un verdadero abandono y con mucha angustia", afirmó una de las participantes de la marcha.
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.