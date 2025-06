Paraná Campaña: confirmados los cruces de play off en la Copa “Gurises”

Durante el pasado lunes 16, se disputaron los partidos correspondientes a la última fecha de la fase regular. Con los resultados registrados, se confirmaron los choques de play off, que se estarán desarrollando en cuatro escenarios.

Las llaves serán a partido único, con ventaja deportiva para el equipo mejor clasificado en la fase regular. La actividad comenzará a partir de las 10 am, manteniendo el orden habitual de las categorías (Sub 13, Sub 11 y Sub 15).

Estadio de Seguí FBC

Categoría Sub 13

Sarmiento Rojo - Sarmiento Blanco

Unión Blanco - Cultural Celeste

Categoría Sub 11

Sarmiento Rojo - Cultural Blanco

Sarmiento Blanco - Seguí FBC

Categoría Sub 15

Unión Verde - Cultural Blanco

Viale FBC - Seguí FBC

Estadio de Cañadita Central

Categoría Sub 13

Arsenal Verde - Viale FBC

Cultural Blanco – Cañadita

Categoría Sub 11

Cultural Celeste - Viale FBC

Unión Blanco - Cañadita

Categoría Sub 15

Cultural Celeste - Arsenal Blanco

Unión Blanco - Sarmiento Rojo

Estadio de Atlético Hasenkamp

Categoría Sub 13

Litoral - Juv. Unida

Atl. Hasenkamp - Atl. Hernandarias

Categoría Sub 11

Dep. Bóvril - Atl. Hernandarias

Atl. María Grande - Juv. Unida

Categoría Sub 15

Independiente FBC - Atl Sauce de Luna

Atl. Hasenkamp - Dep. Tuyango

Estadio de Juventud Sarmiento

Categoría Sub 13

Atl. María Grande - Unión FC

Dep. Bóvril - Unión Agrarios

Categoría Sub 11

Unión FC - Unión Agrarios

Litoral - Juv. Sarmiento

Categoría Sub 15

Litoral - Unión FC

Dep. Bóvril - Atl. María Grande