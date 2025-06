Apareció una vaca mutilada en un campo de Paraná Campaña

Un productor hizo saber del hallazgo de una de sus vacas muertas, con extrañas mutilaciones, que asegura no pueden atribuirse a animales salvajes ni al accionar de cuatreros.

Estación Plus Crespo

Un productor rural de la zona de María Grande Segunda, en el departamento Paraná, reportó su caso, que ocurrió el jueves por la mañana y aún es un misterio en la región.

Según relató el productor, la vaca -de aproximadamente 300 kilos- presentaba cortes significativos en la cabeza y en la zona del ano, sin señales de ataque en el resto del cuerpo. El animal había sido visto con normalidad por última vez el miércoles, durante la habitual recorrida del dueño por el establecimiento.

“El animal apareció con cortes muy extraños. No son mordidas ni tajos de animales, y evidentemente no fueron hechos con cuchillos comunes. La precisión y la forma son muy llamativas”, afirmó.

Cortes prolijos y sin rastros de carroñeros

Lo que más llamó la atención fue la nitidez de los cortes y el detalle del pelo chamuscado alrededor de las zonas afectadas, algo que el productor calificó como sumamente inusual. “Quedé asombrado por la perfección de los cortes. No había sangre ni signos de forcejeo. Además, si alguien la hubiera querido robar, se la habría llevado o directamente la habría carneado, no le habrían hecho eso”, señaló a El Once.

Otra de las particularidades del hallazgo es que no se registraron daños ni lesiones en otras partes del cuerpo del animal, lo que descarta el accionar de predadores comunes o personas con fines delictivos.

Además, se observó un detalle que aumenta el desconcierto: ni los caranchos ni otros animales salvajes se acercan a alimentarse del cadáver. A pesar de que el cuerpo lleva varias horas expuesto, no ha sido tocado por aves carroñeras ni por zorros u otros predadores habituales en la zona. Esta reacción inusual ha sido señalada en casos similares, lo que refuerza el misterio.