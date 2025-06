Clausuraron un cementerio-parque destinado al depósito de cenizas

El emprendimiento, definido por su propietario como un espacio ecológico para el descanso final de cenizas, se encontraba en funcionamiento a pesar de que la ordenanza municipal vigente prohíbe la instalación de nuevos cementerios en el ejido urbano. “La legislación es clara y abarca todo el espectro, incluyendo la disposición de cenizas, ya que se trata de restos humanos”, explicó Menescardi. Esta interpretación fue clave para que el municipio lo considerara un “cementerio convencional” a los fines legales.

La funcionaria detalló que el caso no es nuevo y que existen antecedentes administrativos relacionados con la parcela en cuestión. Sin embargo, la intervención reciente se precipitó tras una serie de llamados telefónicos que alertaron al municipio sobre la presencia de un cortejo fúnebre y una ambulancia en el lugar, el pasado 9 de junio. A raíz de esos movimientos, personal municipal se hizo presente, elaboró las actas correspondientes y procedió a aplicar la clausura preventiva.

“Actuamos respaldados por la legislación. Sabemos que son decisiones que pueden no ser gratas, pero los reclamos de los vecinos no pueden ignorarse”, sostuvo Menescardi. La secretaria municipal aclaró que las personas responsables del emprendimiento están en su derecho de realizar descargos y presentar documentación, pero mientras tanto el servicio no podrá continuar operando.

La Dirección de Planeamiento ingresará al predio para constatar las condiciones actuales del espacio, ya que las observaciones iniciales se realizaron desde el exterior. Menescardi también indicó que la ordenanza 2472, que regula los usos de suelo, se encuentra en proceso de revisión y que la zona en cuestión ha sufrido modificaciones en su calificación urbanística.

“La iniciativa del privado puede ser valorable, pero hoy no tiene marco legal”, concluyó la funcionaria. La clausura rige desde este jueves y continuará vigente hasta nueva disposición.