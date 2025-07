Ilarraz, sobreseído por la Corte: “La prescripción no dice que es inocente”, afirmó una víctima

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes declarar la prescripción de los delitos de abuso por los que había sido condenado Justo José Ilarraz, el exprefecto de disciplina del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, y lo absolvió.

Ilarraz había sido condenado el 21 de mayo de 2018 a 25 años de prisión por cinco casos de corrupción de menores agravada y dos de abuso deshonesto, cometidos entre 1985 y 1993, cuando ejercía su rol dentro de la Iglesia. Desde ese momento cumplía arresto domiciliario en un departamento ubicado en calle Corrientes al 300, frente a la Escuela Secundaria Sarmiento, en la capital entrerriana.

Hernán Rausch. (Foto: Infobae).

Testimonio de una víctima y su voz como sobreviviente

Tras conocerse el fallo, uno de los denunciantes clave en el juicio que derivó en la histórica condena, Hernán Rausch, expresó su indignación en diálogo con Entre Ríos Ahora. “Fue una sorpresa, esperábamos más empatía en la Corte. Pero no quiero perder el foco: en las distintas instancias judiciales en la provincia fue declarado culpable. Y la verdad, la prescripción no dice que es inocente. La prescripción dice que pasó el tiempo”, afirmó.

Rausch, cuya denuncia fue fundamental para reabrir la causa en 2012, recordó que la Iglesia conocía los hechos desde 1995, cuando se presentó la primera denuncia interna. Sin embargo, el entonces arzobispo Estanislao Karlic impulsó un proceso irregular que derivó en el “destierro” de Ilarraz y el archivo de toda la investigación eclesial. Recién con la intervención de la Justicia civil, años después, el caso volvió a tener impulso.

El entonces cura Justo Ilarraz tras ser condenado en 2018.

“Nos tuvimos que exponer en alma y cuerpo”

El denunciante relató el largo proceso que atravesó junto a otras víctimas para que los abusos salieran a la luz: “Logramos desenmascarar a Ilarraz, sacamos la máscara de toda esta trama que habían tenido, y logramos que se reabra esa causa y se elabore otra investigación, otro juicio”, dijo. En ese sentido, valoró la condena de 2018 como un hecho histórico: “Logramos quebrar ese secreto, ese silencio y llevarlo a juicio”.

“¿Quién quiere ir a tribunales a declarar o acusar a alguien?”, se preguntó y respondió con valentía: “yo sentí la fuerza interior de que debía hacerlo, porque detrás mío hay una familia, hay otras víctimas, hay una sociedad también que está engañada con estos temas”, remarcó

En un testimonio conmovedor, Rausch expresó: “Nos tuvimos que exponer, tuvimos que exponernos en alma y cuerpo para hablar y luchar en todos los sentidos. Pero siempre fuimos con la verdad. Ilarraz es culpable y la sociedad lo sabe a eso”. Consultado sobre el impacto emocional, resumió: “Medio siglo. Medio siglo es muchísimo. Es casi toda tu vida”.

Reacciones ante la libertad del excura

El excura Ilarraz, ahora absuelto por la Corte Suprema, deja atrás el arresto domiciliario que cumplía desde hace más de seis años. Pero para Rausch, su libertad no implica un cierre: “Este tipo es un pederasta, es un abusador de niños, que queda libre por prescripción, pero que está condenado”.

Sobre la posibilidad de cruzarlo en la calle, fue claro: “No me modifica nada. No tengo problema en enfrentármelo. Yo conté la verdad de lo que pasó. Él abusó de nosotros, abusó sexualmente de los chicos del Seminario. ¿Qué va a decir, que soy un mentiroso? No tengo problema en cruzármelo”.

Finalmente, Hernán Rausch reafirmó que su lucha no termina con este fallo: “Nuestra lucha ahora será trabajar para que estos delitos no prescriban, y los culpables vayan a cárcel común como cualquier delito que cometen”, resumió una de las víctimas de ex cura Ilarraz.

Elonce con información de Entre Ríos Ahora