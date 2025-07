El 2025 ha tenido relativamente pocos días de frío extremo, aunque el pasaje de las dos olas polares registradas hasta la fecha, han sido suficientes para la pérdida de varias vidas. El pronóstico anuncia un descenso de temperaturas mínimas en la provincia, lo que hace presumir que volverán a encenderse llamas que atemplen los hogares y con ellas, se activa nuevamente la peligrosidad del monóxido de carbono.

Desde Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, Luis Araos, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Nos focalizamos en prevenir, es esencial que en estas épocas invernales la gente se informe, ya que muchas veces por exceso de confianza en creer que no sucederá nada, se relajan las precauciones y lamentablemente los riesgos son altos, tanto como llegar hasta la propia pérdida de vida".

En lo que respecta a aparatos de calefacción comercializados con certificación de seguridad, el funcionario policial apuntó: "Aconsejamos que luego de un año de no estar en uso, sea revisado por un profesional en el tema, un gasista matriculado -por ejemplo-, ya que aunque hayan permanecido fijos en una casa, es necesario hacerle una mantención, una puesta en condiciones al artefacto y verificar la buena ventilación del ambiente. Es la manera de evitar que los gases tóxicos se acumulen en el interior".

"También hay que tener cuidado con elementos basados en el proceso de combustión -llámense quemadores, leños-, que en casas un poquito más precarias son habituales de ver en esta época. Por ahí no tienen acceso a la instalaciones de artefactos a gas o similares, y acuden a los llamados braseros -que se improvisa con una lata ó un recipiente metálico de chapa, en el que la gente quema leña y hace carbón-. Ese mecanismo en un ambiente cerrado, hace que se generen gases tóxicos, como monóxido de carbono, que termina ocasionando fallecidos, Desgraciadamente es una realidad y es algo más común de lo que se cree, por eso hay que extremar los recaudos de ventilar bien. Desde Bomberos Zapadores no recomendamos el uso de braseros, pero sabemos que una parte de la población no dispone de recursos para calefaccionarse de manera más segura; y por eso apelamos a que tomen dimensión de sus efectos, procuren airear bien el ambiente, que los espacios mantengan cierta circulación de aire".

El policía referenció que "la comúnmente llamada estufa de dormitorio, tiene salida directa al exterior, pero nunca está demás dejar una ventana un poquito abierta, para ventilar. Si se hizo la correcta instalación con matriculado y las inspecciones correspondientes, seguramente hay rejillas de respiración que evitan que el lugar se envicie de gases tóxicos. No deben taparse las rejillas. Todo lo que implique reforzar la respiración de la vivienda, disminuirá los riesgos. Existen otro tipos de estufas, como las conocidas 'pantallas' que se colocan en las garrafas y son peligrosas porque no tienen salida de gases hacia el exterior. El riesgo sería como el caso del brasero. En esas situaciones, la renovación del aire es vital para no estar inhalando la emanación de monóxido de carbono que se genera en la misma combustión de la pantalla".

Luis Araos hizo saber que "el grado de peligrosidad va a depender de un montón de factores, que van desde la dimensión de la habitación hasta la cantidad de material que se está combustionando, pasando por el tiempo que lleva prendido un brasero -por ejemplo-".

"La saturación de monóxido de carbono lleva a una muerte silenciosa", definió el Bombero Zapador y en tal sentido explicó: "No produce una explosión, no hay fuego, todo transcurre con normalidad. Aparecen algunos síntomas, pero la gente si está durmiendo no los advierte y de estar despiertos, habitualmente les minimiza importancia ó no lo atribuye a la exigencia de oxígeno que está reportando el organismo. Las señales de alerta del cuerpo son inicialmente algún dolor de cabeza, siguen las náuseas hasta llegar al vómito, aparecen mareos, sensación de debilidad o de cansancio, un decaimiento que se profundiza. Los síntomas van progresando, por eso es importante detectar a tiempo esos pequeños detalles que va dando el organismo humano, como para decir acá hay algo que no está bien. Generalmente las personas se van a dormir con algún tipo de calefacción improvisada y ahí es cuando el gas es más peligroso, porque no hay consciencia de los síntomas. La prevención es la única herramienta para cuidarnos".