Empleada de hospital entrerriano es investigada por más de 700 faltas injustificadas

El Gobierno de la provincia inició un sumario administrativo contra Norma Noemí Maydana, una empleada del Hospital “Delicia Concepción Masvernat”, por acumular 748 días de inasistencias injustificadas. La medida implica la retención del 20% de sus haberes y la suspensión del pago hasta que su situación se resuelva.

La situación se originó cuando el hospital comunicó las repetidas ausencias de Maydana, quien se desempeña en un cargo de Personal de Servicios. Los documentos oficiales revelan que la empleada hizo uso de una licencia por enfermedad de largo tratamiento desde el 29 de agosto de 2021 hasta el 20 de septiembre de 2022, sumando un total de 388 días.

Sin embargo, el Departamento de Reconocimiento Médico dictaminó que estos días no estaban justificados, ya que la empleada no se presentó a las evaluaciones requeridas. Un informe del departamento señala: “No se justifican dichos periodos por no concurrir al consultorio de reconocimiento médico”.

La investigación fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.148.

Faltas reiteradas y una deuda millonaria

A pesar de ser notificada, Maydana continuó ausentándose y presentando certificados médicos que carecían del aval de la Comisión Médica. El expediente detalla un patrón de ausencias que se extiende de forma casi ininterrumpida desde marzo de 2023 hasta finales de 2024.

Otro informe del Departamento de Reconocimiento Médico, del 26 de octubre de 2023, indica que “a la fecha la agente posee 668 días no justificados”. Meses más tarde, un nuevo informe eleva esta cifra, confirmando que la trabajadora ha acumulado un total de 748 días sin justificación.

El sumario se basa en la Ley que rige el marco de Regulación del Empleado Público, que establece como causal de cesantía las inasistencias injustificadas que superen los diez días en un período de doce meses. La deuda generada por los descuentos ya asciende a $1.507.131,63, y ahora la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado será la encargada de investigar los hechos y determinar si procede la cesantía de la agente.

Un vocero del Ministerio de Salud, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó la postura oficial: “La ley es clara. El cúmulo de ausencias sin justificación médica adecuada es una falta grave”. Ahora, se espera que el proceso arroje luz sobre la situación de la empleada y determine si procede la cesantía o alguna otra sanción, tal como lo indica la normativa vigente.

APFDigital