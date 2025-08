En los últimos días, usuarios de todo el país comenzaron a recibir mensajes de texto fraudulentos en el marco de una nueva estafa que simula ser enviada por el Correo Argentino. Los SMS informan que un paquete no pudo ser entregado por errores en la dirección del destinatario e incluyen un enlace para "actualizar los datos".

El objetivo de esta maniobra es dirigir al usuario a una página web falsa, donde se solicita información personal o bancaria. En algunos casos, incluso se exige el pago de una suma mínima para "liberar" el supuesto envío, lo que permite a los estafadores capturar los datos de tarjetas de crédito o débito.

Alerta por estafa digital con mensajes falsos del Correo Argentino

Muchos de estos mensajes provienen de números con prefijos internacionales, como el +63, correspondiente a Filipinas, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una operación de ciberdelito organizada desde el exterior.

Desde el Correo Argentino reiteraron que no solicitan datos personales ni pagos a través de mensajes de texto, y recomendaron no hacer clic en enlaces desconocidos ni brindar información sensible. También alentaron a denunciar estos casos ante las autoridades competentes.

UNO