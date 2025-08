Desde hace más de 20 años, la Fundación Gedyt (Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica) se dedica a mejorar la eficiencia y el acceso a la calidad de la atención de las enfermedades digestivas en Argentina. Por estos tiempos, la gran preocupación de la especialidad médica, gira en torno al Cáncer de Colon.

Precisaron a FM Estación Plus Crespo que en Argentina se diagnostican 15.500 nuevos casos cada año y más de 7.000 personas mueren por esta causa. Es el segundo tipo de cáncer con mayor prevalencia en el país. Pero la dura realidad podría modificarse a través de acciones de detección temprana.

La secretaria del Consejo de Administración de Fundación GEDYT, Dra. Julia Ismael, es también especialista en oncología clínica de la UBA y dialogó sobre la temática con FM Estación Plus Crespo: "El cáncer de colon es una enfermedad muy frecuente, más de lo que cualquier ciudadano pensaría y de hecho, es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. La buena noticia es que es potencialmente prevenible y curable, si es tomada a tiempo. Hay muchas medidas de prevención que están al alcance de cualquier ciudadano, sobre todo en el nivel de prevención primaria".

La profesional destacó que "los síntomas pueden ser muy inespecíficos, como molestias abdominales o pérdida de sangre en la materia fecal, e incluso cambios en el hábito evacuatorio. Es decir, si uno tenía una determinada frecuencia, de repente empieza a cortarse o a aumentar el plazo entre las deposiciones. También una pérdida de peso inexplicable, son todos síntomas relacionados, que requieren una consulta urgente con el médico de cabecera".

"La edad es un factor de riesgo en sí mismo", subrayó la Dra. Ismael y en tal sentido, se explayó: "Cuando uno no tiene síntomas, ni antecedentes personales ni familiares de ninguna enfermedad oncológica, a partir de los 45 años debería empezar con chequeos habituales. Hacer la 'gold standard' que es la endoscopia, una videocolonoscopia, o el test de sangre oculta en materia fecal. Esta última es una tecnología no invasiva y que está disponible para cualquier persona".

El cáncer de colon no distingue de géneros: "Independientemente del género se prescriben los controles a partir de los 45 años, tanto en hombres como en mujeres; porque es la segunda patología oncológica de prevalencia en ambos géneros. Le sigue al cáncer de mama en las mujeres y al cáncer de próstata en los hombres, por lo que todos deben empezar sus chequeos y también, ante síntomas concurrir al médico clínico", recomendó la Dra. Ismael.

Ahondando en los caminos de estudios que ofrece la ciencia médica, la especialista detalló: "La colonoscopía es un procedimiento tecnológico que en manos experimentadas y con el equipamiento adecuado, es de alta fidelidad y muy seguro. Tiene un poco de desconfort, pero se hace con sedación. La mayor molestia que puede tener el paciente es la purga previa, ya que hay que tener el intestino limpio para hacer el estudio. En general, es un procedimiento que se tolera muy bien y la tasa de complicaciones es realmente muy baja, siempre que sean profesionales entrenados y con el equipamiento adecuado. Y por otra parte, existe el test de sangre oculta en materia fecal, que no es invasivo, es una prueba de laboratorio. Si un análisis da negativo, se debe repetir anualmente. Si da positivo, debería la persona realizarse la colonoscopia, que no sólo es diagnóstica, sino también terapéutica. O sea,en el mismo acto se hace el diagnóstico y ya se puede extraer el pólipo. Muchas veces la enfermedad está limitada al pólipo -que es como una berruguita-, y ya se cura, funciona como tratamiento de esa enfermedad. Si no está limitado al colon, seguirá el algoritmo diagnóstico y el tratamiento acorde, para lo cual seguramente la persona ya sea derivada a un oncólogo".

Apuntando a las acciones primarias y llevando esperanza a quienes puedan enfrentarse a un resultado positivo a este diagnóstico, la médica manifestó: "Quienes no han llegado a los 45 años como para pedirle al médico de cabecera estos estudios, pueden ir adoptando un estilo de vida saludable, que consiste en hacer actividad física regular, consumir diariamente porciones con fibra en la dieta, mantener un peso saludable. Con todo esto, uno ya está haciendo la prevención del cáncer de colon. Y si llegado el caso, por síntomas o por edad se detecta, no hay que desesperarse. Cuanto más temprano se hace el diagnóstico, mayores son las chances de curación, no sólo de control de la enfermedad. Si uno puede hacer el diagnóstico en etapas tempranas, es lo mejor para todos y existen más chances de curación".

La importancia de la prescripción

“Es primordial que cada profesional que interactúe con pacientes de más de 45 años, esté bien informado para que, a la hora de recomendar estos estudios, ayude a aclarar las consultas que se generan sobre el temor a hallazgos inesperados e incomodidades asociadas con la preparación”, señaló el presidente de la Fundación Gedyt, Dr. Luis Caro.

En números

Fundación Gedyt desarrolló un sondeo del cual participaron 2.746 personas, entre las cuales el 45,4% reconoció que no se realiza los estudios diagnósticos dado que carece de información por parte de su médico. En tanto que el 24,3% declara no conocer estos métodos preventivos. Finalmente, el 13,3% no los realiza por vergüenza y el 6,2% por falta de tiempo.