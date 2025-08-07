Juan Carlos Bernhard

Juan Carlos BernhardNecrológicas07 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 6 de agosto, a la edad de 68 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 7 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo, previo responso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 17.00 Hs. Hogar de duelo: Ejido Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Hortensia Nilda Gassmann Vda. de Mantovani
Anita Genoveva Prediger Vda. de Gotte
Ema Teresa Eichmann Vda. de Heinze
Viviana Noemi Gartner
Héctor Alfredo Jaiyes
Otro lunes solidario: Más de 300 porciones de locro entregadas por voluntarios de “Suma de Voluntades Crespo” para personas en situación de calle de Paraná
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.
15.500 nuevos casos de cáncer de colon por año: Qué podés hacer para detectarlo a tiempo
A la estadística se le suman las 7.000 personas que mueren por esta causa. La Dra. Julia Ismael, secretaria de la Fundación Gedyt, explicó a Estación Plus las acciones de detección temprana, ya que es el segundo tipo de cáncer con mayor prevalencia en el país.
Héctor Vicente Gassmann
