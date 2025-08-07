Plus en Vivo

Juan Carlos Bernhard

Necrológicas07 de agosto de 2025

Falleció el 6 de agosto, a la edad de 68 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 7 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo, previo responso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 17.00 Hs. Hogar de duelo: Ejido Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

