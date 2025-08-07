Juan Carlos Bernhard

Más visto hoy en Estación Plus

Otro lunes solidario: Más de 300 porciones de locro entregadas por voluntarios de “Suma de Voluntades Crespo” para personas en situación de calle de Paraná Estación Plus Crespo Crespo 06 de agosto de 2025 Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.

15.500 nuevos casos de cáncer de colon por año: Qué podés hacer para detectarlo a tiempo Estación Plus Crespo Información General 06 de agosto de 2025 A la estadística se le suman las 7.000 personas que mueren por esta causa. La Dra. Julia Ismael, secretaria de la Fundación Gedyt, explicó a Estación Plus las acciones de detección temprana, ya que es el segundo tipo de cáncer con mayor prevalencia en el país.

